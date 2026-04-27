Pacienți cu diabet monitorizaţi gratuit și integraţi în sistemul de sănătate. „Mulți neagă diagnosticul”

Aproximativ 5% dintre persoanele testate sunt diagnosticate cu diabet. Sursa foto: Getty Images

Diabetul rămâne una dintre cele mai răspândite, dar și sub-diagnosticate afecțiuni din România, în special în comunitățile cu acces limitat la servicii medicale. Pentru a combate această problemă, proiectul „Fără Diabet”, derulat de Caravana cu Medici, își propune depistarea precoce a bolii și integrarea pacienților în sistemul de sănătate.

Medicul diabetolog Alexandra Mihalcea a explicat că pacienții evaluați în cadrul caravanelor nu sunt lăsați fără sprijin după testare. „Pacienții, după ce sunt evaluați în caravană, nu sunt lăsați cu un simplu rezultat. Aceștia sunt ulterior contactați de o echipă de call center care verifică dacă au ajuns la medicul de familie sau la specialist, dacă au urmat investigațiile și tratamentul și le sunt indicați pașii următori”, a declarat medicul.

Scopul acestui sistem de monitorizare este clar: „Încercăm să reducem riscul ca pacientul să rămână doar cu un rezultat pe hârtie și să fie ulterior integrat în sistemul național de sănătate”, a adăugat aceasta.

Datele preliminare ale proiectului sunt îngrijorătoare. Aproximativ 5% dintre persoanele testate sunt diagnosticate cu diabet, iar o treime se află în stadiul de prediabet. În plus, o altă treime dintre pacienții deja diagnosticați nu își țin boala sub control. „Acest lucru ne arată că există o discrepanță în managementul și monitorizarea bolii și că intervenția noastră este una necesară”, a subliniat medicul.

Un obstacol major rămâne însă acceptarea diagnosticului. „De cele mai multe ori, pacienții nu acceptă diagnosticul, pentru că diabetul nu este o boală care doare. Nu prezintă simptome evidente, iar mulți ajung la medic abia când apar complicațiile”, a explicat Alexandra Mihalcea.

Proiectul „Fără Diabet” își propune evaluarea a aproximativ 11.000 de persoane și continuarea integrării acestora în programele naționale de sănătate. În paralel, datele colectate vor sta la baza unui studiu de prevenție pe termen lung.

Caravanele medicale joacă un rol esențial mai ales în zonele greu accesibile. „Am avut surpriza ca pacienții să ne spună că nu au fost niciodată evaluați de un medic. Pentru ei, prezența caravanei este primul pas către o viață mai sănătoasă”, a mai spus medicul.

În cazul diabetului, nu este suficient doar tratamentul, ci și accesul constant la monitorizare și îngrijire medicală.