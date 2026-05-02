Mare atenție la semnalele corpului în timpul efortului. Simptomele aparent banale care pot duce la deces dacă sunt ignorate

Publicat la 10:00 02 Mai 2026 Modificat la 10:06 02 Mai 2026

Oboseala și durerea care apar în timpul efortului fizic nu trebuie ignorate, a spus medicul cardiolog Silviu Stanciu, în cadrul rubricii Sfat de sănătate. Deși mulți le consideră normale, acestea pot semnala probleme serioase de sănătate.

„Nu e normal să obosim când alergăm. Depinde de cât suntem de antrenați, dar, în general, aceste simptome trebuie evaluate”, a explicat medicul. Acesta subliniază că lipsa încălzirii sau efortul intens pot duce la oboseală temporară, însă situația devine îngrijorătoare atunci când simptomele persistă.

„Dacă oboseala apare chiar și după o încălzire corectă, ar trebui să ne punem niște probleme și să căutăm cauza din spate”, spune specialistul. În astfel de cazuri, este necesară o evaluare medicală completă.

Medicul recomandă începerea investigațiilor cu un consult cardiologic: „Ar trebui să începem cu o evaluare clinică simplă, apoi cu analize de sânge – hemoleucogramă, glicemie, creatinină, funcția hepatică – și investigații precum electrocardiograma, testul de efort și ecocardiografia.”

În ceea ce privește cauzele, acestea pot varia în funcție de vârstă. „La persoanele peste 40 de ani ne gândim în principal la cardiopatie ischemică, adică îngustarea arterelor coronare. La cei tineri, ne orientăm mai degrabă spre cardiomiopatii, boli ale mușchiului inimii, adesea moștenite”, a explicat medicul.

Principalele cauze și manifestări asociate efortului

afecțiuni cardiovasculare (oboseală + dureri/disconfort)

afecțiuni musculo-scheletice și reumatologice

cauze metabolice, endocrine și hematologice

sindromul de oboseală cronică

Când ne adresăm de urgență unui medic

*Dacă oboseala și durerea sunt însoțite de:

dureri intense în piept care iradiază spre brațul stâng sau mandibulă

dificultate extremă de a respira (dispnee de repaus)

amețeală puternică, leșin

palpitații (bătăi neregulate/rapide ale inimii)

Pe lângă bolile de inimă, oboseala poate avea și alte explicații: „Există și cauze non-cardiace – boli pulmonare, afecțiuni neurologice sau psihiatrice, inclusiv sindromul de oboseală cronică sau burnout.” Medicul atrage atenția asupra simptomelor care ar trebui să trimită urgent pacientul la specialist: „Oboseala, dispneea – adică setea de aer –, durerea în piept care apare la efort și cedează în repaus, dar și palpitațiile sunt semnale de alarmă.”

Sportivii trebuie să fie și mai atenți: „Orice simptom la un sportiv trebuie evaluat cât mai repede. În cazul lor, folosim investigații mai complexe, cum ar fi testele cardiopulmonare sau ecocardiografia de efort.”

În unele situații, este necesară inclusiv testarea genetică. „Există boli care nu s-au manifestat încă, dar pot fi identificate prin evaluare genetică, mai ales cardiomiopatiile și aritmiile rare”, a mai spus medicul.

În final, specialistul subliniază că mișcarea rămâne benefică, dar doar în condiții de siguranță: „Dacă nu există risc, putem continua activitatea fizică. Dar nu trebuie să ignorăm semnalele corpului.”