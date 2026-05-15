Simptomele care arată că durerea de cap ascunde, de fapt, o afecțiune cerebrală serioasă

Durerea de cap poate apărea sub forme diferite: de la o simplă jenă sau o durere ascuțită, până la o senzație pulsatilă resimțită pe o parte a capului sau în întregime. De cele mai multe ori nu ascunde probleme grave, însă există și cazuri în care poate semnala afecțiuni severe, care necesită intervenție medicală rapidă.

Medicul neurolog Ovidiu Tudor a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, care sunt semnele ce nu trebuie ignorate și când este necesar un consult de urgență.

„Hai să începem cu o informație care are rolul de a-i liniști pe cei care ne ascultă. În 2026, recunoaștem în neurologie aproximativ 300 de tipuri de durere de cap. Foarte multe. Vestea bună ar fi însă că aproximativ 95% dintre ele sunt forme benigne, nu ascund nimic grav sau atât de grav”, a explicat medicul.

Specialistul spune că principala provocare pentru neurologi este diferențierea dintre cefaleele primare și cele secundare.

„Ceea ce ne interesează pe noi, ca neurologi, este să facem distincția clară între o cefalee de tip primar, adică acea durere care reprezintă boala în sine și nu ascunde nimic în spate. Iar aici este inclusă migrena, care este vedeta durerilor de cap, cefaleea de tensiune, cefaleea Cluster și cefaleea de tip secundar, acolo unde este o problemă care poate fi amenințătoare de viață.”

Potrivit neurologului, există mai multe afecțiuni grave care se pot manifesta prin dureri de cap intense.

„Aici putem vorbi de arterita Horton, hemoragia subarahnoidiană, disecția de arteră vertebrală sau arteră carotidă în mod deosebit la persoanele tinere. Sunt patologii unde contează fiecare secundă care trece din momentul instalării.”

Semnele care impun prezentarea urgentă la medic

Medicul a vorbit și despre așa numitele „red flags”, adică semnalele de alarmă care ar trebui să îi trimită imediat pe pacienți la camera de gardă sau la medic.

„Nu ne sperie atât de tare o durere de cap pe care o cunoaștem, pe care am mai văzut-o, despre care am mai auzit, cât ne sperie o variabilitate pe care nu reușim să o încadrăm într-un tipar.”

Printre simptomele care necesită atenție imediată se numără apariția bruscă a durerii.

„O durere care se instalează rapid, în decurs de 1-2 minute, de tip fulger, sau o durere pe care pacientul o descrie drept cea mai puternică din viață, așa cum n-a mai resimțit-o niciodată, reprezintă o posibilă cauză amenințătoare de viață, cum ar fi o hemoragie subarahnoidiană.”

De asemenea, asocierea durerii de cap cu febră sau rigiditate a cefei poate indica o infecție gravă.

„Dacă durerile de cap sunt însoțite de fenomene precum redoare de ceafă, febră, frison, poate fi vorba despre o meningită și trebuie urgent să mergem la un medic specialist.”

Durerea de cap apărută după 50 de ani, un motiv de îngrijorare

Neurologul atrage atenția și asupra durerilor de cap care apar pentru prima dată după vârsta de 50 de ani.

„Dacă durerea de cap apare după vârsta de 50 de ani, reprezintă un semn de îngrijorare. Spre exemplu, migrena este principala afecțiune dizabilitantă la categoria de vârstă 15-49 de ani în rândul femeilor. Dacă durerea de cap apare pentru prima dată după 50 de ani, există niște semne de întrebare și nu putem trata situația ca pe orice altă durere de cap”, a explicat medicul în cadrul rubricii „Sfat de Sănătate” realizate de Andreea Cigolea la Antena 3 CNN.