Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru averea de peste 1 milion de euro a fost găsită moartă în arest

1 minut de citit Publicat la 10:31 15 Mai 2026 Modificat la 10:36 15 Mai 2026

Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea familiei a fost găsită moartă în arest. În dosarul în care era cercetată, procurorii au stabilit că a fost ajutată să-și ucidă mama de o asistentă, dar și de văduva milionarului Adrian Krainer.

Femeia a fost găsită moartă în Centrul de Rețineri și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție Alba, când angajații de acolo au verificat celulele, inclusiv cea în care se afla Amiana Paștină, de 38 de ani.

Au intervenit imediat medicii, însă, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru femeie.

Principala ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea. Potrivit Turnul Sfatului, în celulă ar fi fost găsit un obiect ascuțit.

Femeia de 38 de ani, din Sibiu, se afla în arest preventiv încă din luna decembrie a anului trecut, fiind acuzată că și-a ucis mama prin otrăvire, pentru a pune mâna pe avere, având ca și complice atât o asistentă de la spitalul din Cisnădie, cât și pe văduva lui Adrian Krainer.

Fapta de care era acuzată femeia

În iunie 2024, asistenta ar fi ajutat-o pe femeia de 38 de ani să-și ucidă mama. Ea a adus de la spital o cantitate mare de sedativ, pe care i l-a pus în ceai, iar ulterior, după ce victima a dormit, asistenta i-ar fi injectat în picior o altă cantitate mare de sedativ, ca să fie sigure că femeia nu se va trezi. Apoi cele două au asfixiat-o.

Ulterior, imediat după decesul victimei, fiica acesteia s-a mutat în Dubai.

Anchetatorii au început să facă cercetările după ce au primit informații potrivit cărora femeia de 38 de ani și-ar fi ucis mama pentru a beneficia de această moștenire.

Anchetatorii au făcut verificări și au reținut-o inițial pe femeia de 38 de ani imediat ce aceasta s-a întors din Dubai pentru a finaliza tot procesul pentru obținerea acestei moșteniri. Anchetatorii au spus la momentul arestării că valoarea moștenirii nu fusese stabilită exact, dar că doar valoarea imobilelor deținute de victimă era de peste un milion de euro.