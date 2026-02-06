Percheziţii la iubita lui Adrian Kreiner: Este acuzată de complicitate în dosarul femeii din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere

Văduva miliardarului Adrian Kreiner, în dosarul femeii din Sibiu care şi-a ucis mama pentru averea de peste 1 milion de euro. Sursa colaj foto: Poliţia Română

Femeia din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale, ar fi avut un al doilea complice. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre fosta iubită a milionarului Adrian Kreiner, care ar fi sfătuit-o pe femeia de 38 de ani cum să ascundă unele dovezi ale asasinatului şi, totodată, ar fi sprijinit-o moral. Oamenii legii au descins vineri dimineaţa la locuinţa suspectei şi, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, partenera afaceristului care a fost asasinat în urmă cu mai bine de doi ani va fi reţinută în cursul acestei zile pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Descinderi la iubita lui Adrian Kreiner, în dosarul femeii din Sibiu care şi-a ucis mama pentru averea de peste 1 milion de euro

Anchetatorii au descins în zorii zilei de vineri în casa în care locuieşte partenera de viaţă a lui Adrian Kreiner, milionarului torturat şi ucis în noiembrie 2023. Şi asta după ce oamenii legii au strâns probe care indică foarte clar faptul că femeia de 40 de ani ar fi sprijinit-o, cel puţin moral, pe tânăra din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere, cu complicitatea unei asistente medicale de la Camera de Gardă a Spitalului Orăşenesc din Cisnădie.

Oamenii legii susţin că tânăra care şi-a omorât mama pentru averea de peste un milion de euro ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a iubitei lui Adrian Kreiner prin sfătuirea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victima într-o stare comatoasă, uşurând practic asfixierea sa ulteriorară.

În plus, partenera de viaţă a milionarului Adrian Kreiner i-ar fi sugerat fiicei femeii ucise să şteargă urmele care ar putea crea suspiciuni. Mai exact, ea a învăţat-o pe femeia acuzată de crimă să distrugă dispozitivul imaginilor de stocare cu ajutorul unei bormaşini şi s-ar fi asigurat întregul suport moral atât înainte, cât şi după asasinat.

"Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele, în continuarea comunicatului de presă din data de 27 decembrie 2025, respectiv al faptei de omor calificat săvârșită în noaptea de 07/08.06.2024 de către două persoane de sex feminin:

În data de 06.02.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu va dispune reținerea unei persoane de sex feminin în vârstă de 40 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 188 alin. 1, 189 alin. 1 lit. a) și b) C.pen.

Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că, la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta.

Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", s-a transmis în comunicat.

Iubita afaceristului sibian Adrian Kreiner urmează să fie dusă la audieri în cursul acestei zile, având în vedere că este acuzată în aceste momente de săvârşirea infracţiunii de complicitate la omor calificat.

Victima, o femeie de 59 de ani, a fost ucisă de propria fiică în iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ. Tânăra i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma.

Ulterior, fiica femeii omorâte a vândut bunurile acesteia şi s-a mutat în Dubai. Asistenta medicală şi femeia acuzată că şi-a ucis mama se află în arestat preventiv.