Gabriela Firea i-a trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen în care solicită un Fond European pentru cuplurile care nu pot avea copii

3 minute de citit Publicat la 10:20 15 Mai 2026 Modificat la 10:22 15 Mai 2026

Gabriela Firea, europarlamentar PSD, şi Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa colaj foto: Agerpres & Getty Images

Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea, a transmis vineri, de Ziua Internațională a Familiei, o scrisoare oficială către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care avertizează asupra agravării crizei demografice din Europa și solicită crearea unui fond european dedicat tratamentelor pentru infertilitate. Gabriela Firea susține că scăderea natalității și accesul limitat la fertilizarea in vitro afectează nu doar familiile care își doresc copii, ci și viitorul economic și social al Uniunii Europene.

În documentul adresat șefei Comisiei Europene, eurodeputata atrage atenția că Europa traversează una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere demografic, marcată de reducerea constantă a natalității și de îmbătrânirea accelerată a populației. Potrivit acesteia, efectele se resimt deja pe piața muncii și în sustenabilitatea sistemelor sociale europene.

"Europa se confruntă în prezent cu un declin demografic accelerat, caracterizat printr-o scădere semnificativă a ratei natalității, o reducere a populației în câmpul muncii și o proporție tot mai mare de cetățeni vârstnici. Aceste evoluții au un impact direct asupra sustenabilității sistemelor sociale, a pieței muncii și a competitivității globale a Uniunii Europene", a notat Gabriela Firea în scrisoarea pe care i-a trimis-o astăzi Ursulei von der Leyen.

Fostul primar general al municipiului Bucureşti subliniază și dificultățile cu care se confruntă milioane de cupluri afectate de infertilitate, în condițiile în care tratamentele de specialitate rămân inaccesibile pentru mulți europeni din cauza costurilor ridicate. În opinia sa, lipsa unui sprijin real pentru aceste familii accentuează declinul demografic și contribuie la adâncirea inegalităților dintre statele membre.

"În același timp, milioane de cetățeni europeni sunt afectați de infertilitate. Rata totală de fertilitate în Europa a scăzut la aproximativ 1,34 în 2024. Accesul la tratamente adecvate, inclusiv la fertilizarea in vitro, rămâne limitat din cauza costurilor ridicate și a lipsei unor mecanisme de finanțare adecvate.

Realitatea este că atât tendințele demografice, cât și accesul limitat la tratamentele împotriva infertilității pun o presiune semnificativă asupra familiilor care își doresc copii, afectează negativ participarea deplină a femeilor pe piața muncii și reduc competitivitatea economiei europene.

În acest context, subliniem importanța promovării unei competitivități durabile în cadrul Uniunii Europene, care nu poate exista fără o forță de muncă calificată și talentată și fără politici publice care să sprijine cu adevărat generațiile viitoare.

Prin urmare, măsurile menite să crească rata natalității și să asigure accesul egal la tratamentele pentru infertilitate ar trebui considerate o prioritate strategică la nivel european", a mai notat Gabriela Firea.

În acest context, europarlamentarul PSD propune înființarea unui fond european care să sprijine financiar procedurile de fertilizare in vitro, să reducă diferențele de acces la tratamente între țările UE și să susțină dezvoltarea serviciilor destinate familiilor și îngrijirii copiilor. Demersul vizează, spune aceasta, atât susținerea natalității, cât și consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene pe termen lung.

"În calitate de membră a Parlamentului European și a Comisiei FEMM, sunt profund angajată în apărarea drepturilor femeilor, asigurarea accesului egal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și promovarea unui echilibru corespunzător între viața profesională și cea privată.

Prin această scrisoare, doresc să solicit analizarea posibilității de a înființa un Fond European dedicat accesului la tratamente de fertilitate, competitivității și rezilienței demografice.

Acest Fond European ar putea contribui concret la:

Sprijin financiar pentru cuplurile afectate de infertilitate, inclusiv cofinanțarea procedurilor de fertilizare in vitro;

Reducerea inegalităților în ceea ce privește accesul la tratamentele pentru infertilitate între statele membre;

Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii și a serviciilor de îngrijire a copiilor, cu scopul de a facilita participarea femeilor pe piața muncii;

Elaborarea unei metodologii pentru evaluarea impactului tendințelor demografice asupra competitivității.

Stimată Doamnă Președintă, sunt convinsă că un astfel de mecanism european reprezintă un răspuns concret și adecvat la una dintre cele mai mari provocări structurale cu care se confruntă Europa astăzi – declinul demografic accentuat – contribuind în același timp la egalitatea de șanse și la consolidarea competitivității europene", a mai precizat Gabriela Firea în scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene.