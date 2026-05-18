Cum se alege o cameră frigorifică și ce contează cu adevărat

3 minute de citit Publicat la 12:12 18 Mai 2026 Modificat la 12:12 18 Mai 2026

foto: midal.ro

Piața de camere frigorifice s-a schimbat mult în ultimii ani. Dacă înainte erau echipamente rezervate exclusiv marilor producători sau depozitelor industriale, astăzi le găsești în restaurante, pensiuni, farmacii și magazine alimentare. Odată cu această accesibilitate a crescut și numărul întrebărilor și, din păcate, și al deciziilor luate fără suficiente informații.

Ce face o cameră frigorifică potrivită pentru o anumită situație? Răspunsul ține, de obicei, de câteva detalii pe care merită să le înțelegi înainte de orice altceva.

Ce depozitezi în camera frigorifică - decizia care schimbă totul

Primul lucru care determină ce tip de cameră frigorifică se potrivește unei situații este natura produselor care urmează să fie păstrate în ea. Nu toate produsele au aceleași cerințe, iar o cameră dimensionată greșit poate crea probleme constante, chiar dacă în rest funcționează tehnic corect.

De exemplu, fructele și legumele se păstrează cel mai bine între +2°C și +8°C, cu un nivel ridicat de umiditate relativă. Altfel se deshidratează rapid și își pierd calitatea. Carnea proaspătă și peștele necesită temperaturi între -2°C și +4°C, cu ventilație bine calibrată. Produsele congelate au nevoie de temperaturi de până la -25°C și de o izolație semnificativ mai groasă decât o cameră de refrigerare obișnuită. Lactatele, băuturile și preparatele de patiserie funcționează bine în intervalul +2°C - +6°C.

Când există mai multe categorii de produse cu cerințe diferite, soluția poate fi o cameră frigorifică bine compartimentată sau două unități separate. Un specialist în instalații frigorifice poate evalua situația concretă și poate recomanda configurația optimă.

Dimensiunea corectă pentru camere frigorifice

Una dintre greșelile care apar cel mai des este alegerea dimensiunii în funcție de spațiul fizic disponibil în momentul respectiv, fără să se ia în calcul ce urmează. O cameră frigorifică prea mică devine rapid o limitare; una prea mare consumă energie inutil.

Câteva aspecte care influențează dimensionarea corectă:

· Volumul actual și cel estimat pe termen mediu. Dacă există o perspectivă clară de creștere, o soluție modulară este mai bună decât una fixă, care ar trebui înlocuită în câțiva ani.

· Modul de depozitare. Paleții necesită înălțime liberă și spațiu de manevră; rafturile permit o organizare diferită a volumului util. Aceste detalii influențează direct câți metri cubi sunt funcționali din suprafața totală.

· Frecvența accesului. O cameră de frig deschisă de multe ori pe zi pierde mult mai multă energie termică decât una accesată rar. Acest lucru influențează atât puterea necesară a agregatului, cât și tipul de ușă și sistemele de etanșare recomandate.

Camera frigorifică: prețul unei camere frigorifice și ce se ascunde în spatele cifrelor

Când vine vorba de prețul camerei frigorifice, cel mai frecvent punct de confuzie este că prețul de achiziție este interpretat ca singurul cost relevant. În realitate, camera frigorifică este doar o parte din imaginea de ansamblu. O ofertă aparent mai accesibilă poate ascunde panouri cu izolație slabă, un agregat subdimensionat sau condiții de service nefavorabile. Pe termen scurt pare o economie; pe termen lung se transformă în costuri recurente.

Factorii care influențează cel mai mult prețul camerelor frigorifice:

· Temperatura de lucru. Diferența de preț dintre o cameră de refrigerare și una de congelare este semnificativă și se reflectă și în consumul energetic lunar.

· Calitatea panourilor izolante. Panourile sandwich cu spumă poliuretanică injectată sunt standardul actual. Grosimea lor influențează direct pierderile termice și eficiența energetică pe termen lung.

· Tipul de sistem de răcire. Agregatele monobloc sunt mai simple de instalat și potrivite pentru spații mai mici. Sistemele split, cu unitatea de condensare plasată în exterior, sunt mai eficiente pentru camere frigorifice mai mari și generează mai puțin zgomot în utilizare.

· Montajul și punerea în funcțiune. Instalațiile frigorifice executate de o echipă cu experiență funcționează mai eficient de la început și necesită mai puține intervenții ulterioare.

Conformitate și siguranță - ce standarde trebuie respectate

În anumite domenii precum cel alimentar, farmaceutic, sau medical, există cerințe obligatorii privind condițiile de depozitare. Pereții, podeaua și tavanul camerelor frigorifice trebuie să fie realizate din materiale lavabile și neabsorbante. Sistemele de monitorizare a temperaturii trebuie să fie calibrate și, în funcție de specific, poate fi necesară înregistrarea automată a datelor sau alertarea în timp real în caz de deviere.

Mentenanța sau ce se întâmplă după instalare

O cameră frigorifică nu se întreține singură. Verificările periodice sunt esențiale pentru funcționarea corectă pe termen lung.

Problemele apar de obicei treptat și sunt greu de observat fără o verificare tehnică: o garnitură care nu mai etanșează perfect, un evaporator parțial înghețat, un senzor ușor decalibrat. Fiecare dintre ele, în timp, crește costul de funcționare sau poate duce la o defecțiune mai serioasă.

Ce rămâne important, indiferent de context

Camerele frigorifice sunt echipamente în care detaliile contează mai mult decât în multe alte categorii de produse. Izolația, agregatul, montajul și mentenanța formează împreună un sistem și dacă unul dintre ele funcționează deficitar, celelalte au de compensat.

Înțelegerea acestor elemente de bază ajută la o alegere mai informată și la evitarea surprizelor neplăcute pe termen lung.