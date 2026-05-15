Inchiriazo.ro în 7 locații din România, cu predare în alt oraș și flotă de la Skoda Fabia la Mercedes S-Class

5 minute de citit Publicat la 13:54 15 Mai 2026 Modificat la 13:54 15 Mai 2026

Serviciile de rent-a-car ale Inchiriazo.ro acoperă București (oraș, Aeroportul Otopeni și Aeroportul Băneasa), Cluj-Napoca (oraș și aeroport) și Timișoara (oraș și aeroport). Mașinile pot fi ridicate dintr-o locație și predate în alta, iar garanția dispare complet cu Pachetul Fără Griji.

Piața românească de închirieri auto are de astăzi un nou jucător cu o ofertă diferită de modelul clasic al pieței. Inchiriazo.ro a fost lansată oficial cu o rețea de 7 locații în trei mari orașe ale României, posibilitatea de a ridica mașina dintr-un oraș și a o preda în altul, prețuri transparente afișate integral pe site și o flotă care acoperă de la modele urbane precum Skoda Fabia, VW Golf sau VW Taigo, la berline și SUV-uri de clasă medie precum Skoda Octavia și Skoda Kodiaq, până la segmentul premium și de lux cu Mercedes E-Class, Mercedes S-Class, Mercedes GLC, Mercedes GLE și BMW X5 — plus Mercedes Vito de 9 locuri pentru transport de grup.

Ce schimbă Inchiriazo.ro pe piața românească

Cele mai frecvente nemulțumiri ale celor care închiriază mașini în România sunt aceleași de ani de zile: garanții de mii de euro blocate pe card, taxe ascunse care apar la ghișeu, mașini cu kilometraj mare și imposibilitatea de a preda autoturismul într-un alt oraș decât cel de unde a fost ridicat.

Inchiriazo.ro este construită ca răspuns punctual la aceste probleme. Cele patru diferențiatori principali ai platformei sunt:

1. Zero garanție cu Pachetul Fără Griji. Acesta este modelul de închiriere auto fără garanție prin care clienții care îl aleg nu mai au niciun depozit blocat pe card.

2. Predare în altă locație. Mașina poate fi ridicată dintr-una din cele 7 locații și returnată în oricare alta — opțiune extrem de utilă pentru călătoriile dus-întors cu zborul.

3. Flotă nouă, modele 2023–2026. Toate vehiculele sunt din ultimele trei generații, cu kilometraj redus și service complet la zi.

4. Preț transparent, afișat integral pe site. Tariful include toate taxele obligatorii. Nu apar costuri suplimentare la predare.

În plus, oferta acoperă toate segmentele: de la mașini economice pentru deplasări scurte, până la sedanuri și SUV-uri din segmentul premium și de lux pentru clienți de business sau evenimente — și până la transport de grup cu microbuze de 9 locuri.

Cele 7 locații: Trei dintre cele mai mari piețe urbane și aeroportuare ale României

Inchiriazo.ro operează în prezent din 7 birouri active, concentrate în trei dintre cele mai mari trei piețe urbane și aeroportuare ale României:

București:

· București — birou central în oraș

· OTP — Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni

· BBU — Aeroportul Internațional București Băneasa

Cluj-Napoca:

· Cluj-Napoca — birou în oraș

· CLJ — Aeroportul Internațional Avram Iancu

Timișoara:

· Timișoara — birou în oraș

· TSR — Aeroportul Internațional Traian Vuia

Acoperirea celor patru aeroporturi este un avantaj direct pentru călătorii care zboară între orașe sau care aterizează în România și au nevoie imediat de o mașină. Combinată cu serviciul de predare în alt oraș, rețeaua permite scenarii care până acum erau greu de organizat în România: zbor București–Cluj, închiriere de la Aeroportul Cluj, traseu rutier prin Transilvania, predare la Aeroportul Timișoara și zbor înapoi spre București.

De la Skoda Fabia la Mercedes S-Class

Flota Inchiriazo.ro este structurată pentru a acoperi toate nevoile, cu modele atent selectate în fiecare clasă. Printre cele mai cerute modele se numără:

Mașini urbane și compacte

· Skoda Fabia — model compact, ideal pentru deplasări urbane și călătorii scurte

· VW Golf — hatchbackul de referință al clasei compacte, echilibru între consum și confort

· VW Taigo — SUV crossover compact, dotări moderne pentru oraș și escapade scurte

Clasă medie și de familie

· Skoda Octavia — berlina/breakul de referință pentru deplasările pe distanțe lungi

· Skoda Kodiaq — SUV spațios pentru familii și călătorii cu bagaje multe

Premium și de lux

· Mercedes-Benz GLC — SUV compact premium, echilibru între confort urban și capacitate

· Mercedes-Benz GLE — SUV mid-size premium, ideal pentru călătorii lungi în confort total

· BMW X5 — SUV-ul de top din gama BMW, una dintre cele mai populare alegeri din segment

· Mercedes-Benz C-Class — sedanul de referință al segmentului premium compact, ideal pentru deplasări urbane elegante și călătorii de business pe distanțe medii

· Mercedes-Benz E-Class — sedanul de business al mărcii germane, alegere clasică pentru deplasări corporate

· Mercedes-Benz S-Class — sedanul flagship de lux, recomandat pentru transferuri VIP, evenimente și clienți business

Transport pentru grupuri

· Mercedes-Benz Vito 9 locuri — minivan ideal pentru grupuri, transferuri aeroport, nunți, evenimente sau călătorii cu familii numeroase

Toate modelele sunt din anii de fabricație 2023–2026, cu dotări complete și kilometraj redus.

Cum funcționează predarea în alt oraș

Una dintre cele mai cerute facilități pe piața românească de rent-a-car este posibilitatea de a returna mașina într-un alt oraș. Pe Inchiriazo.ro, clientul selectează la rezervare locația de ridicare și locația de predare dintre cele 7 puncte disponibile, iar prețul total este afișat instant, transparent, înainte de confirmare.

Acest sistem deschide opțiuni utile pentru turismul intern (vacanțe pe trasee deschise), pentru deplasările de business cu un singur sens, dar și pentru persoanele care călătoresc cu trenul sau cu avionul într-o direcție și au nevoie de o mașină pentru drumul de întoarcere.

Cum se rezervă

Procesul este integral online:

· Selectează data, ora și locația de ridicare

· Selectează locația de predare (poate fi aceeași sau diferită)

· Alege mașina dorită — de la clasele economice la segmentul de lux sau microbuze de grup

· Adaugă Pachetul Fără Griji dacă vrei să elimini garanția

· Vezi prețul final, total, cu toate taxele incluse

· Confirmă rezervarea

La preluare sunt necesare doar actul de identitate și permisul de conducere valid.

Întrebări frecvente

Pot ridica mașina din București și să o predau în Cluj sau Timișoara? Da. Inchiriazo.ro permite predarea în oricare dintre cele 7 locații, diferită de cea de ridicare. Opțiunea se selectează direct în formularul de rezervare.

Este nevoie de garanție pentru a închiria o mașină? Nu, dacă alegi Pachetul Fără Griji. Garanția este eliminată complet pentru clienții care optează pentru acest pachet.

Ce mașini pot închiria de la Inchiriazo.ro? Flota include modele pentru toate nevoile: urbane și compacte precum Skoda Fabia, VW Golf și VW Taigo, mașini de clasă medie și familie ca Skoda Octavia și Skoda Kodiaq, segmentul premium și de lux cu Mercedes E-Class, S-Class, GLC, GLE și BMW X5, plus Mercedes Vito de 9 locuri pentru transport de grup.

Pot închiria o mașină de 9 locuri pentru un grup sau un eveniment? Da. Mercedes-Benz Vito de 9 locuri este disponibil pentru închiriere și se potrivește pentru nunți, deplasări corporate, transferuri aeroport și călătorii cu familii numeroase.

În ce aeroporturi din România pot ridica mașina? În patru aeroporturi: Otopeni (OTP), Băneasa (BBU), Cluj-Napoca (CLJ) și Timișoara (TSR).

Ce vechime au mașinile? Toate vehiculele sunt din anii de fabricație 2023, 2024, 2025 și 2026.

Prețul afișat pe site include toate taxele? Da. Tariful afișat este final și include toate taxele obligatorii. Nu există costuri suplimentare la predare.

