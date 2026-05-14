Swiss Clinics Group a prezentat la Meet the Experts 2026 un ecosistem integrat de medicină estetică, longevitate, educație și implicare

4 minute de citit Publicat la 11:39 14 Mai 2026 Modificat la 11:39 14 Mai 2026

Grupul Swiss Clinics a participat la ediția 2026 a congresului Meet the Experts, desfășurat în perioada 7–9 mai la Palatul Parlamentului din București, unde a prezentat direcțiile strategice prin care grupul își extinde activitatea dincolo de medicina estetică, către longevitate, educație și responsabilitate socială.

Evenimentul, considerat unul dintre cele mai importante congrese de profil din Europa de Est, a reunit a reunit medici, specialiști internaționali, lideri de opinie și companii care contribuie activ la dezvoltarea noilor direcții din medicina estetică modernă. Pe parcursul celor trei zile, congresul a oferit un cadru relevant pentru prezentarea celor mai recente tehnologii, protocoale și abordări terapeutice, cu accent pe personalizarea tratamentelor, siguranță, rezultate naturale și integrarea soluțiilor regenerative în practica medicală estetică.

În cadrul Meet the Experts, Grupul Swiss Clinics a fost prezent printr-un concept integrat care a reunit patru dintre direcțiile sale strategice: Swiss Longevity Institute, Longevity Residence by Swiss Clinics, Academy by Swiss Clinics și Fundația Swiss Clinics. Împreună, aceste direcții completează activitatea din clinici și exprimă modul în care grupul își dezvoltă misiunea pe termen lung: prin prevenție, expertiză medicală, educație, grijă și implicare în comunitate.

„Swiss Clinics Group a fost construit ca un ecosistem integrat, în care medicina estetică, tratamentele regenerative, educația, longevitatea și responsabilitatea socială se dezvoltă în aceeași direcție. Swiss Clinics rămâne nucleul clinic al acestui ecosistem, iar extensiile strategice complementare pe care le-am creat, Swiss Longevity Institute, Longevity Residence by Swiss Clinics, Academy by Swiss Clinics și Fundația Swiss Clinics, răspund unor nevoi tot mai clare: prevenție, longevitate, acces la expertiză și o abordare mai completă asupra calității vieții. Obiectivul nostru este să construim, pe termen lung, un standard mai ridicat pentru sănătate, estetică medicală, longevitate și experiența pacientului”, a declarat Valentin Burada, fondator Swiss Clinics Group.

Swiss Clinics Group, de la servicii de medicină estetică la proiecte rezidențiale de longevity living

Fondat pe o viziune construită în jurul excelenței medicale, diferențierii și dezvoltării continue, Swiss Clinics Group a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai extinse ecosisteme medicale estetice private din România, cu prezență în peste 40 de orașe și o dezvoltare accelerată în zona medicinei longevității, prevenției, educației medicale și impactului social.

Swiss Clinics oferă o gamă extinsă de proceduri minim invazive și chirurgicale, alături de servicii dermatologice, stomatologice și ginecologice, adresate atât femeilor, cât și bărbaților. Prin modelul de tip One Stop Shop, compania propune o abordare integrată, în care pacientul poate accesa, într-un singur loc, soluții medicale și estetice adaptate nevoilor sale.

Cu bloc operator propriu în București și o academie dedicată formării continue a medicilor, Swiss Clinics investește constant în tehnologie, educație și echipe medicale, menținând standarde ridicate de siguranță, precizie și experiență a pacientului.

Pornind de la această bază clinică, Swiss Clinics Group funcționează astăzi ca un ecosistem integrat vertical, extins prin zone complementare: tratamente regenerative, programe de longevitate, educație profesională, proiecte rezidențiale și inițiative cu impact social.

Această arhitectură permite grupului să conecteze serviciile de medicină estetică și chirurgicală cu prevenția, formarea specialiștilor, conceptul de longevity living și responsabilitatea socială, într-un model integrat orientat către un standard mai ridicat pentru sănătate, estetică medicală, longevitate și calitatea vieții.

Swiss Longevity Institute, hub medical european dedicat longevității, optimizării sănătății și medicinei regenerative

În cadrul ecosistemului Swiss Clinics, Swiss Longevity Institute aduce o perspectivă medicală axată pe viitor: sănătatea privită nu doar prin intervenții punctuale, ci prin evaluare continuă, date medicale relevante, planuri personalizate și educarea pacientului în legătură cu propriul parcurs de sănătate.

Swiss Longevity Institute este gândit ca un hub medical european dedicat longevității, optimizării sănătății și medicinei regenerative, integrând diagnosticul avansat, protocoale personalizate și tehnologii medicale de ultimă generație.

Longevity Residence by Swiss Clinics, primul proiect rezidențial de longevity living din România

Longevity Residence, primul concept de longevity living din România, propune o nouă direcție pe piața rezidențială din București dar și din întreaga țară: un ecosistem boutique de locuințe premium, care integrează infrastructura unui healthy building cu servicii de medicină preventivă și tehnologii dedicate longevității, integrate în experiența de zi cu zi.

Academy by Swiss Clinics, educație, know-how și dezvoltarea standardelor profesionale în medicina estetică

Academy by Swiss Clinics este extensia strategică dedicată educației și formării profesionale. Prin această direcție, grupul susține transferul de know-how, dezvoltarea competențelor și conectarea specialiștilor la practici actuale din domeniul medical și estetic.

Fundația Swiss Clinics , responsabilitate socială și grijă pentru comunitate

Fundația Swiss Clinics reprezintă dimensiunea socială a ecosistemului. Prin proiectele și inițiativele sale, fundația conectează expertiza medicală a grupului cu responsabilitatea față de comunitate și cu nevoia de a susține oameni aflați în situații vulnerabile sau în contexte în care accesul la sprijin poate face o diferență reală.

