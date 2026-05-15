Kaizen Gaming: Angajații au contribuit cu peste 960 de ore de voluntariat prin „The Collective” în 9 piețe internaționale

3 minute de citit Publicat la 16:22 15 Mai 2026 Modificat la 16:22 15 Mai 2026

Kaizen Gaming a finalizat cu succes cea mai recentă serie de inițiative desfășurate prin The Collective, programul său internațional de voluntariat. foto: Kaizen Gaming

Programul internațional de voluntariat a reunit 237 de angajați în inițiative dedicate protecției mediului, biodiversității, bunăstării animalelor și sprijinului comunitar, inclusiv în România

Bucuresti, 15 Mai, 2026 – Kaizen Gaming , una dintre cele mai mari companii GameTech din lume și proprietarul brandului de pariuri sportive și jocuri online Betano, a finalizat cu succes cea mai recentă serie de inițiative desfășurate prin The Collective, programul său internațional de voluntariat.

În cadrul acestei etape, 237 de angajați Kaizen Gaming au participat la activități organizate în 10 locații din 9 țări, contribuind cu peste 960 de ore de voluntariat doar în primul trimestru al anului 2026. Desfășurat în parteneriat cu organizații non-guvernamentale (ONG-uri), programul s-a concentrat pe susținerea proiectelor dedicate sustenabilității mediului, protejării biodiversității și bunăstării animalelor.

Pe lângă implicarea directă a angajaților, Kaizen Gaming a oferit și finanțări în valoare de 80.000 de Euro către ONG-urile partenere, contribuind la inițiative care au sprijinit peste 24.000 de beneficiari la nivel global, consolidând totodată proiecte dedicate protecției și îngrijirii animalelor.

În România, inițiativa a fost realizată în parteneriat cu Asociația Sache , organizație activă în domeniul protecției animalelor și al accesului la servicii veterinare sociale.

Voluntarii au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru animalele salvate, prin activități de îngrijire, hrănire și interacțiune, dar și prin acțiuni de conștientizare privind bunăstarea animalelor.

Totodată, parteneriatul a susținut activitatea organizației pentru finalizarea dezvoltării primului spital veterinar social din România, construit în Tărtășești, un proiect dedicat tratării animalelor fără stăpân și sprijinirii cazurilor sociale prin acces la îngrijire veterinară.

La nivel internațional, inițiativele derulate prin “The Collective” au inclus intervenții de refacere a ecosistemelor și infrastructurii naturale în Grecia și Malta, acțiuni dedicate reabilitării faunei sălbatice și îngrijirii animalelor salvate în Grecia și Argentina, proiecte de reciclare și economie circulară în Brazilia, programe de mentorat și sprijin pentru integrare profesională în Germania, precum și proiecte de reîmpădurire și conservare a biodiversității în Columbia, Portugalia și Bulgaria.

Programul a înregistrat, totodată, un scor Net Promoter Score (NPS) de 94%, reflectând un nivel foarte ridicat de implicare și satisfacție în rândul angajaților și consolidând rolul voluntariatului ca pilon important al culturii organizaționale a companiei.

Ioanna Kozadinou, Corporate Responsibility Senior Manager la Kaizen Gaming, a declarat: „Amploarea și impactul activităților desfășurate prin The Collective continuă să crească, generând efecte reale și de durată prin proiectele pe care le-am susținut. A fost inspirațional să vedem rezultatele obținute de Kaizeners prin reunirea colegilor din mai multe piețe internaționale în cadrul The Collective pentru a susține inițiative dedicate sustenabilității mediului, biodiversității și comunităților. De la restaurarea habitatelor și îngrijirea faunei sălbatice până la reciclare și sprijin pentru comunități, aceste activități demonstrează modul în care voluntariatul practic și bine direcționat poate genera beneficii concrete pentru ecosistemele și comunitățile locale, consolidând în același timp implicarea și sentimentul de scop comun în cadrul organizației noastre.”

De la sprijinirea animalelor salvate în România și a proiectelor de reabilitare a faunei sălbatice din Grecia, până la contribuția la inițiative de reciclare în Brazilia, „The Collective” reflectă angajamentul Kaizen Gaming de a genera un impact local relevant în comunitățile în care își desfășoară activitatea.

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu un accent pe Tehnologie și Oameni, își propune să dezvolte continuu experiența de joc online oferită milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere fanilor sportului divertisment într-un mod plăcut și responsabil. Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 3.000 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută ca un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, primind mai multe premii de industrie, inclusiv „Operator of the Year” în cadrul EGR Operator Awards și SBC Awards 2025.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano .