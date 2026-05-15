Avansează lucrările la Magistrala 6 de metrou. Metrorex: Scutul de forare "Sfânta Maria" a ajuns la staţia Piaţa Montreal

1 minut de citit Publicat la 17:37 15 Mai 2026 Modificat la 17:37 15 Mai 2026

Avansează lucrările la Magistrala 6 de metrou. Sursa foto: Metrorex / Facebook

Scutul de forare TBM (Tunnel Boring Machine) "Sfânta Maria" a străpuns, vineri, peretele viitoarei staţii de metrou Piaţa Montreal şi a finalizat cel de-al treilea segment de tunel de pe Secţiunea Sud a Magistralei 6, după excavarea a aproape 3 kilometri de tunel, a anunţat Metrorex, notează Agerpres.

Potrivit companiei, TBM "Sfânta Maria" excavează tunelul Liniei 2 pe Secţiunea Sud a Magistralei 6, iar tunelul realizat până în prezent între viitoarele staţii Tokyo - Aeroport Băneasa - Gara Băneasa - Piaţa Montreal însumează 2.836 de metri liniari excavaţi şi 1.895 de inele de tunel asamblate.

Utilajul are o lungime de 97 de metri, o greutate de aproximativ 600 de tone şi un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri. Metrorex precizează că lungimea totală a tunelului subteran pe care îl va realiza TBM "Sfânta Maria" până la staţia 1 Mai este de 6,6 kilometri.

"La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ai Metrorex", se menţionează în comunicat.

Directorul general al Metrorex a declarat că străpungerea peretelui staţiei Piaţa Montreal reprezintă "un nou reper important" în execuţia Magistralei 6.

"Magistrala 6 va asigura o conexiune rapidă şi modernă între reţeaua de metrou şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă, contribuind semnificativ la dezvoltarea mobilităţii urbane în Bucureşti", a transmis sursa citată.