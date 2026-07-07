PE a aprobat noi drepturi pentru pasagerii care călătoresc cu avionul: Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului

3 minute de citit Publicat la 14:09 07 Iul 2026 Modificat la 14:09 07 Iul 2026

Pasageră într-un avion. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul European a aprobat marți, cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri, noile reguli privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.

Modificările, convenite cu Consiliul Uniunii Europene, urmăresc să ofere o protecție mai mare călătorilor în cazul întârzierilor, anulării zborurilor sau refuzului la îmbarcare și introduc o serie de drepturi noi, inclusiv includerea unui bagaj de mână în prețul biletului.

Despăgubirile rămân, iar procedura va fi mai simplă

Noile norme păstrează dreptul pasagerilor de a primi despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de trei ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea.

Valoarea compensațiilor rămâne neschimbată:

250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 km;

pentru zborurile de până la 1.500 km; 400 de euro pentru zborurile din interiorul Uniunii Europene de peste 1.500 km și pentru cele între 1.500 și 3.500 km;

pentru zborurile din interiorul Uniunii Europene de peste 1.500 km și pentru cele între 1.500 și 3.500 km; 600 de euro pentru zborurile de peste 3.500 km.

În cazul curselor lungi, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% dacă oferă pasagerului o rută alternativă și întârzierea la destinație nu depășește patru ore.

Transportatorii nu vor fi obligați să plătească despăgubiri dacă întârzierea sau anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare, precum fenomene naturale extreme, războaie, condiții meteo severe, pasageri violenți sau greve ale personalului aeroportuar ori ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană.

Rambursările vor fi acordate mai rapid

Parlamentul European a introdus și reguli care simplifică procesul de obținere a despăgubirilor.

Pasagerii care aleg rambursarea în locul redirecționării vor primi automat banii înapoi. Totodată, în termen de patru zile de la încheierea călătoriei, aceștia vor primi informații clare despre modul în care pot solicita despăgubirea.

Călătorii vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune cererea, iar companiile aeriene vor trebui să răspundă în cel mult 30 de zile, fie prin plata despăgubirii, fie prin justificarea refuzului.

Bagajul de mână va fi inclus în prețul afișat al biletului

Una dintre cele mai importante modificări este legată de costurile suplimentare practicate de unele companii aeriene.

Potrivit noilor reguli, pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac de mici dimensiuni.

În plus, companiile aeriene, agențiile și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul biletului care include și un bagaj de mână.

Totuși, operatorii vor putea oferi bilete mai ieftine celor care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Familiile nu vor mai plăti pentru a sta împreună

Noile reguli introduc și drepturi suplimentare pentru familii și pasagerii vulnerabili.

Copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați gratuit lângă persoana care îi însoțește, fără costuri suplimentare. Aceeași protecție este acordată persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă și femeilor însărcinate.

În cazul în care un pasager cu mobilitate redusă pierde zborul deoarece aeroportul nu i-a oferit asistența necesară pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare, acesta va beneficia de despăgubiri, redirecționare și sprijin din partea companiei aeriene.

Alte drepturi noi pentru pasageri

Printre noutățile introduse de Parlamentul European se numără și:

posibilitatea utilizării zborului de întoarcere dintr-un bilet dus-întors chiar dacă zborul dus nu a fost folosit, fără taxe suplimentare;

eliminarea costurilor pentru corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerilor;

dreptul de a primi cartea de îmbarcare în format digital fără obligația de a crea un cont sau de a instala aplicația companiei;

interzicerea refuzului la îmbarcare pentru pasagerii care prezintă o versiune tipărită a unei cărți de îmbarcare emise digital.

Următorii pași

După votul din Parlamentul European, acordul trebuie să fie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene până la începutul lunii august 2026.

Noile reguli vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru a le pune în aplicare.