Șefa CENAFER, demisă: Directoarea care și-a făcut apartament și atelier de ciocolată în clădirea Gării de Nord e eliberată din funcție

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, în control la clădirea CENAFER din Gara de Nord și directoarea instituției, Anna Maria Dudas. Sursa foto: Radu Miruță

Ministrul Interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat vineri că actele pentru demiterea din funcție a directoarei CENAFER sunt în curs de redactare iar aceasta fi eliberată din funcție chiar astăzi. Anna Maria Dudas este acuzată că și-a amenajat un apartament și un atelier de ciocolată cu activitate ilegală, într-o clădire din Gara de Nord a instituției pe care o conducea.

„E o chestiune de ore până se fac documentele (n.r. pentru demitere). Nu va mai fi în funcție un astfel de om. Astăzi. Alaltăieri am fost în acest control. Evident că se desfășoară o verificare pe documente.”, a anunțat Radu Miruță.

„Există în contractul colectiv de muncă disponibilitatea de a fi puse dormitoare la utilizarea instructorilor care sunt în trecere. Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord şi e nevoie să rămână peste noapte în Bucureşti să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru aceşti oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament şi mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitate de producţie într-un atelier de astfel de lucruri”, a transmis el.

„Trebuie un pic de igienizare. Ce am văzut acolo sunt nişte condiţii care n-au legătură cu spiritul gospodăresc”

Întrebat de cât timp funcţiona acest atelier de ciocolată, ministrul interimar al Transporturilor a răspuns: „Nu ştiu, că n-am făcut proba cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp şi oricum nu va mai funcţiona”. El a precizat că a aflat despre acel atelier în urma unor sesizări.

El a precizat şi ce va face cu restul spaţiilor de locuit.

„Sub nicio formă nu mă interesează să interzic instructorilor care tranzitează Gara de Nord să poată înnopta acolo. Asta trebuie să fie permis în continuare. Trebuie un pic de igienizare, că ce am văzut acolo sunt nişte condiţii care n-au legătură cu spiritul gospodăresc şi care nu le pot fi scuzate că nu sunt bani, că nu plouă, nu e frig, ci pur şi simplu era o dezordine fantastică”, a mai declarat Radu Miruţă.

„Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu << Am uitat cheia, dar nu o am, dar haide să veniți mâine, dar vă învit poimâine (n.r. scuzele invocate de directoare timpul controlului >> nu ține”, a mai subliniat ministrul.

USR: Directoarea care făcea ciocolată va avea mai mult timp pentru această activitate

„Directoarea din Ministerul Transportului care făcea ciocolată într-o instituție a statului va avea mai mult timp pentru această activitate. Radu Miruță o eliberează, azi, din funcție.”, a anunțat și USR, vineri, pe pagina de Facebook a partidului.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat joi seara că un control la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a scos la iveală situația „nu de ieri de azi, ci de ani de zile".

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruță, o acuză pe Anna Maria Dudas, directoare a CENAFER din octombrie 2021, după ce a condus instituția și în perioada septembrie 2020 - martie 2021, că „își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei” în sediul instituției, aflat la Gara de Nord din Bucureşti.

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat-o, în timpul controlului, un angajat din echipa ministrului Radu Miruţă, care căuta prin numeroasele cutii din încăpere. „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a răspuns Anna Maria Dudas.

Ulterior, directoarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară a mai adăugat: „Eu nu mănânc dulciuri deloc”.

Pe lângă asta, încăperea verificată era utilată cu toate ustensilele necesare pentru un atelier de ciocolaterie.

„Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business cu o ciocolată. Păi văd ciocolată, forme de ciocolată… Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele.”

În timpul aceluiași control au fost descoperite și camere amenajate ca locuințe, precum și spații folosite pentru cazarea unor angajați în interiorul clădirii statului.

La rândul său, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, a preluat pe pagina sa de Facebook mesajul lui Miruță, precizând că o cunoaște pe Anna Maria Dudaş.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris Cătălin Drulă.

Anna Maria Dudaş a fost director al CENAFER între 1 septembrie 2020 şi 18 martie 2021, iar ulterior din 15 octombrie 2021 până în prezent.