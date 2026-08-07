Culisele unei întâlniri secrete. Președintele Iranului ar fi vorbit cu Mojtaba Khamenei într-o mașină, apoi s-a îndoit că era chiar el

Președintele Iranului s-ar fi întâlnit cu Mojtaba Khamenei pe bancheta din spate a unei mașini. FOTO: Getty Images

Președintele iranian Masoud Pezeshkian ar fi fost dus într-o locație secretă din Teheran și ar fi avut la dispoziție doar câteva minute pentru a vorbi, într-o mașină cu geamuri fumurii, cu un bărbat prezentat drept liderul suprem Mojtaba Khamenei, potrivit unor surse citate de Iran International. Tratamentul primit l-ar fi înfuriat pe Pezeshkian, care s-a considerat umilit. În plus, președintele iranian s-a îndoit că cel cu care a vorbit era chiar Khamenei.

Pezeshkian nu ar fi putut vedea persoana aflată lângă el și, ulterior, ar fi întrebat dacă vocea pe care o auzise îi aparținea într-adevăr liderului suprem, au afirmat sursele.

Relatarea lor despre singura întâlnire cunoscută dintre Pezeshkian și cel de-al treilea lider suprem al Republicii Islamice diferă mult de versiunea prezentată public de președinte. La jumătatea lunii mai, Pezeshkian le-a spus reprezentanților unor organizații profesionale că a petrecut două ore și jumătate cu noul lider, "într-o atmosferă cordială". Sursele Iran International susțin însă că întâlnirea ar fi durat doar câteva minute, după care președintelui i s-ar fi cerut să plece.

Întâlnirea ar fi avut loc doar după mai multe insistențe din partea lui Pezeshkian. Potrivit surselor, biroul lui Khamenei ar fi acceptat-o după solicitări repetate și după ce președintele ar fi amenințat că demisionează. Pezeshkian ar fi fost informat și că, spre deosebire de practica obișnuită, nu va fi primit la reședința liderului suprem.

În schimb, echipa sa de securitate l-ar fi dus într-un loc necunoscut din Teheran. Acolo, Pezeshkian ar fi coborât din propria mașină și ar fi fost așezat pe bancheta din spate a unui autoturism obișnuit, cu geamuri fumurii, unde Khamenei îl aștepta deja. Zona ar fi fost atât de întunecată încât cei doi nu se puteau vedea, iar gărzile lui Khamenei nu ar fi permis nici măcar o strângere de mână.

Tratamentul primit l-ar fi înfuriat pe Pezeshkian, care l-ar fi considerat umilitor. Potrivit unor persoane din administrația prezidențială, acesta ar fi întrebat ulterior dacă persoana aflată lângă el fusese într-adevăr liderul suprem, deoarece nu auzise decât o voce în întuneric.

Nu este clar dacă întrebarea a fost făcută din furie sau dacă Pezeshkian avea îndoieli reale. De atunci, președintele ar fi cerut o a doua întâlnire, de această dată la reședința liderului. Solicitarea nu ar fi fost acceptată până acum.

Un lider pe care nimeni nu îl vede

Nesiguranța președintelui apare într-un moment în care noul conducător al Iranului nu a fost nici văzut, nici auzit în public. În cele aproximativ cinci luni de când Adunarea Experților l-a ales pe Mojtaba Khamenei pentru a-i succeda tatălui său, nu a fost publicată nicio înregistrare audio sau video cu acesta.

Absența sa din spațiul public a devenit subiect de discuție chiar și în presa apropiată statului iranian. Duminică, site-ul ziarului Hamshahri a publicat un scurt videoclip în care susținea că serviciile secrete străine ar putea localiza ascunzătoarea noului lider folosind o simplă înregistrare audio.

Potrivit materialului, agențiile de informații ar putea analiza energia acustică, frecvența rețelei electrice și zgomotele de fundal pentru a identifica locul în care se află Khamenei. Videoclipul susținea și că analiza vocii ar putea oferi indicii despre eventualele sale răni sau despre starea sa de anxietate. În loc să reducă speculațiile privind starea lui, afirmațiile le-au alimentat și mai mult.

Și evaluările internaționale sunt foarte diferite. În urmă cu trei săptămâni, președintele american Donald Trump declara că există o probabilitate de 90% ca Mojtaba Khamenei să fi fost ucis. Premierul Israelului a afirmat însă recent că acesta este în viață.

Nici oficialii de rang înalt ai guvernului iranian nu prezintă aceeași versiune. "Nu l-am văzut pe Mojtaba Khamenei în această perioadă și doar un număr limitat de persoane s-au întâlnit cu el", declara ministrul de Externe Abbas Araghchi într-un interviu din iulie pentru programul online The Story of the War.

O zi mai târziu, Pezeshkian afirma într-un discurs că numărul întâlnirilor cu liderul suprem a crescut.

O demisie pe care nu o mai poate repeta

Tensiunile dintre președinte și biroul liderului suprem au devenit între timp publice. Într-un videoclip distribuit luni pe rețelele sociale, Mohammad Bagher Kharrazi, rudă prin alianță cu familia Khamenei, a declarat că noul lider l-a avertizat oficial pe Pezeshkian că următoarea sa demisie, după 28 de amenințări sau tentative de a renunța la funcție, va fi și ultima.

"A anunțat acest lucru oficial", a spus Kharrazi. "De aceea și-au strâns lucrurile, au redus tonul și au încetat să mai amenințe cu demisia."

Afirmația este în concordanță cu informațiile publicate anterior de Iran International. La sfârșitul lunii mai, o sursă familiarizată cu situația a declarat că Pezeshkian trimisese o scrisoare oficială biroului liderului suprem prin care cerea să demisioneze.

Potrivit sursei, președintele și-ar fi motivat decizia prin faptul că Gardienii Revoluției ar fi ajuns să controleze aproape complet modul în care este condusă țara.

Astfel, Iranul ar avea un președinte care nu poate demisiona și care servește unui lider pe care nu îl poate vedea. La cinci luni de la începutul noii conduceri, Mojtaba Khamenei rămâne nevăzut, neauzit și fără apariții publice înregistrate, iar propriul său președinte s-ar fi întâlnit cu el o singură dată, în întuneric, fără să poată fi sigur că persoana de lângă el era într-adevăr liderul suprem.