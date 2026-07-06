Mojtaba Khamenei nu a apărut nici la funeraliile tatălui lui. Iranienii spun că "singura lor dorință" este să îl vadă

Trei fii ai liderului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, s-au rugat duminică lângă sicriul acestuia. Foto: Profimedia Images

Trei fii ai liderului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, s-au rugat duminică lângă sicriul acestuia și lângă cele ale altor patru membri ai familiei, însă Mojtaba, fiul care i-a succedat în funcția de lider suprem al Iranului, nu a fost văzut. Televiziunea de stat i-a arătat pe Mostafa, Meysam și Masoud Khamenei rugându-se în spatele sicrielor așezate în vasta curte a complexului Imam Khomeini Grand Mosalla din Teheran, un amplu centru religios, scrie Reuters.

Tatăl lor, alături de mai mulți membri ai familiei, a fost ucis într-un atac aerian lansat în momentul în care Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie. Conflictul, care a durat mai multe săptămâni înainte ca părțile să ajungă la un armistițiu fragil, a provocat moarte și distrugeri în întreaga regiune și a lăsat la putere guvernul teocratic al Iranului, sprijinit de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Într-o demonstrație publică de devotament față de stat, Republica Islamică organizează o săptămână de procesiuni funerare de masă pentru Khamenei, inclusiv transportarea rămășițelor sale la situri religioase șiite din Irakul vecin.

După ce, timp de o zi, sicriul a fost depus în interior pentru ca lideri iranieni de rang înalt și oficiali străini să îi aducă un omagiu, sicriul lui Khamenei a fost expus sâmbătă în aer libe.

Duminică, alte zeci de mii de persoane îndoliate, între care soldați, studenți ai seminariilor religioase și oameni obișnuiți, bărbați și femei, au intrat în Mosalla pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Khamenei și familiei sale, fluturând steaguri inscripționate cu amenințări de răzbunare împotriva Americii și Israelului.

Alții s-au rugat la unison în complexul care poartă numele primului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ruhollah Khomeini, căruia Khamenei i-a succedat în 1989.

Ceremonia a fost prelungită cu aproximativ o oră, până la ora 22:00, ora locală, din cauza numărului mare de participanți, a relatat presa de stat.

Mojtaba nu a fost văzut public

Nu a existat încă nicio apariție publică și nu a fost publicată nicio imagine cu Mojtaba, despre care se spune că ar fi fost rănit în atacul din 28 februarie, în care au fost uciși tatăl său și ceilalți membri ai familiei.

Fața lui Mojtaba Khamenei a fost desfigurată, iar acesta a suferit o rană gravă la unul sau la ambele picioare, au declarat pentru Reuters persoane apropiate cercului său intern.

"Până în ultimul moment, înainte să înceapă rugăciunea, le tot spuneam celor din jur că sper ca el, Mojtaba Khamenei, să vină. Aceasta era singura noastră dorință", a declarat o tânără machiată și purtând ochelari de soare, într-un interviu pentru agenția Tasnim.

Armistițiul a suspendat războiul început în urmă cu patru luni, în baza unui acord cu Washingtonul despre care autoritățile iraniene spun că va aduce, în cele din urmă, beneficii economice uriașe, în linie cu ceea ce ele descriu drept o victorie asupra unei superputeri.

În timpul războiului, peste 3.000 de oameni au fost uciși, inclusiv mulți dintre cei mai importanți politicieni și comandanți militari ai Iranului. Baze militare și proiecte majore de infrastructură au fost distruse, provocând pagube de miliarde de dolari.

Iranul a lovit însă cu succes baze americane din regiune, a provocat dificultăți statelor arabe din Golf care le găzduiesc și și-a afirmat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, determinând o creștere a prețurilor globale la energie. Președintele american Donald Trump a spus că acest lucru l-a făcut să preseze mai rapid pentru pace.

Acordul interimar încheiat luna trecută include deblocarea unor active iraniene de miliarde de dolari aflate în străinătate și derogări de la sancțiunile financiare care aduseseră economia Iranului în genunchi.

Trump a declarat pentru site-ul Axios că negocierile de pace au fost suspendate timp de o săptămână din cauza evenimentelor legate de funeralii.

Duminică, președintele iranian Masoud Pezeshkian și președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, s-au rugat în spatele sicrielor. Masoud Khamenei a fost văzut plângând și ștergându-și lacrimile cu o keffiyeh, eșarfa în carouri care este, în Iran, un simbol al idealurilor revoluționare militante și al solidarității cu palestinienii, în timp ce un imam rostea rugăciunile funerare.

Iranienii au venit în număr mare în centrul Teheranului

Mulțimi de iranieni, mulți dintre ei plângând, iar unii lovindu-se cu pumnii în piept, au umplut complexul Mosalla, inclusiv pe timpul nopții. Rețeaua de metrou din Iran a anunțat că a înregistrat 7 milioane de călătorii de sâmbătă seara până duminică dimineață, pe măsură ce oamenii s-au îndreptat spre centru.

După ceea ce autoritățile prezintă drept o procesiune masivă organizată luni în centrul Teheranului, rămășițele vor fi duse în Qom, centrul ierarhiei șiite din Iran, pentru ceremonii programate marți.

Trupul va fi transportat într-un vehicul special, a relatat presa de stat iraniană, citând un oficial. De acolo, trupul va fi dus cu avionul în Irak, pentru ceremonii în orașele sfinte șiite Najaf și Kerbala, miercuri. Acesta se va întoarce joi în Iran pentru o altă procesiune la Mashhad, urmând să fie îngropat lângă mormântul unui alt imam șiit din perioada medievală.

Autoritățile intenționează să mobilizeze milioane de oameni pentru marile procesiuni din zilele următoare, și oferă transport, mâncare și cazare.