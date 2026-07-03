Iranul organizează funeralii de stat pentru ayatollahul asasinat Ali Khamenei. Negociatorii au plecat de la Doha

1 minut de citit Publicat la 07:28 03 Iul 2026 Modificat la 07:28 03 Iul 2026

Sicriele membrilor familiei Khamenei uciși în timpul atacurilor americane din primele zile ale războiului. Foto: Profimedia Images

Iranul a publicat primele imagini cu sicriul în care se află trupul liderului suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei, înaintea funeraliilor care se vor desfășura pe parcursul mai multor zile. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, le-a cerut iranienilor să participe „în număr mare”, în timp ce un general iranian a avertizat SUA și Israelul să nu lanseze atacuri în timpul procesiunii funerare, relatează CNN.

Negociatorii iranieni au plecat din Doha, iar regimul iranian și-a suspendat demersurile diplomatice înaintea funeraliilor. Qatarul a transmis că discuțiile prin intermediari dintre SUA și Iran au înregistrat „progrese pozitive”.

امشب؛ پرچم مقدس حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بر روی پیکر مطهر مقتدای آزادگان، رهبر عزیز و شهید ایران pic.twitter.com/fASKTvvHoX — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) July 3, 2026

Iranul a transmis, de asemenea, un nou avertisment navelor să urmeze rutele stabilite de regim prin Strâmtoarea Ormuz, readucând în prim-plan tensiunile legate de această rută maritimă crucială.

Între timp, Marina SUA caută un membru al echipajului dat dispărut după ce un elicopter a făcut o aterizare de urgență în Marea Arabiei.

Sicriul cu trupul fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ajuns vineri la Marele Mosalla Imam Khomeini din Teheran, înaintea funeraliilor, a relatat agenția semi-oficială Fars.

O înregistrare video publicată de Fars arată sicriul, acoperit cu drapelul Iranului, purtat prin mulțime spre locul ceremoniei.