Acordul cu Iranul semnat de Trump la G7 este, de fapt, un „MOU”. Ce înseamnă și de ce abia acum devin complicate negocierile

Statele Unite și Iranul au semnat un „acord inițial” care prevede un interval de timp de 60 de zile dedicat negocierilor propriu-zise, care să ducă apoi la semnarea unui veritabil acord de pace, pentru a pune capăt războiului, informează CNN. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei a confirmat „autorizarea” semnării acestei înțelegeri, în ciuda faptului că Teheranul are „un punct de vedere diferit” față de Washington, în acest moment. Totodată, vicepreședintele SUA, JD Vance a spus că Statele Unite au încheiat practic un „memorandum de înțelegere” cu Iranul, alături de alte „gentlemen's agreements”, în anumite chestiuni.

JD Vance a mai precizat că se așteaptă ca discuțiile la nivel de experți dintre SUA și Iran să înceapă în acest weekend și că el va conduce delegația americană. Totodată, el a spus că nu este încă bătută în cuie o dată certă.

„Intenționăm să mergem în Elveția”, a spus JD Vance, într-o conferință la Casa Albă. „Dar nu știu exact când”.

De asemenea, presa de stat din Iran a anunțat că președintele iranian Masoud Pezeșkian a semnat „un memorandum” cu SUA.

Astfel, fotografii publicate de agenția iraniană IRNA îl prezintă pe Pezeșkian semnând un document redactat în farsi (limba oficială din Iran), document pe care se vede și semnătura lui Trump.

Președintele iranian, Masoud Pezeșkian, prezintă un memorandum de înțelegere cu semnătura sa și a lui Trump. Foto: Profimedia Images

Cu o zi în urmă, Trump a semnat la Palatul Versailles un acord între Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron a publicat pe contul său de X imagini cu momentul semnării.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Documentul care opreşte atacurile în Orientul Mijlociu ar urma să ducă şi la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la scăderea prețurilor la energie.

De cealaltă parte, Teheranul transmite că negociază dintr-o poziție de forță și vorbește despre o victorie diplomatică și militară.

Documentul prevede o perioadă de 60 de zile până la încheierea unui acord propriu-zis cu Iran, perioadă care începe de miercuri 17 iunie, conform vicepreședintelui JD Vance, care a precizat că documentul semnat de Trump și de Pezeșkian este, practic, „un memorandum de înțelegere” („Memorandum of Understanding”, prescurtat „MOU”, în limba engleză).

Marina americană a ridicat deja blocada din Strâmtoarea Ormuz. JD Vance: „Pe partea militară, ne-am achitat de obligație”

Prin urmare, deadline-ul la care expiră cele 60 de zile este 17 august - dată la care un acord final ar urma să fie încheiat în urma negocierilor.

Sau nu. În cazul unei conferințe de presă, Trump a spus că, dacă acest acord va fi semnat, el își va aroga toate meritele, iar, în cazul în care nu va fi semnat, va da vina pe JD Vance.

Autoritatea maritimă iraniană însărcinată cu managementul traficului din zona Golfului Persic va coordona traficul prin Strâmtoarea Ormuz, au anunțat autoritățile de la Teheran.

Conform unui comunicat publicat în presa de stat iraniană, toate navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz nu vor fi taxate, în perioada de 60 de zile până când se așteaptă a fi semnat acordul final între SUA și Iran. De asemenea, iranienii se vor ocupa de operațiunile de deminare din strâmtoare, se mai arată în comunicat.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că marina militară americană a ridicat blocada impusă în Strâmtoarea Ormuz și a permis accesul a zeci de nave comerciale în porturile iraniene, informează Associated Press.

Conform vicepreședintelui SUA, peste 12,5 milioane de barili au fost transportați prin Strâmtoarea Ormuz miercuri seara.

„Prin urmare, pe partea militară, ne îndeplinim partea noastră de obligație, din acord”, a spus JD Vance.

Documentul care opreşte atacurile în Orientul Mijlociu ar urma să ducă şi la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la scăderea prețurilor la energie. De cealaltă parte, Teheranul transmite că negociază dintr-o poziție de forță și vorbește despre o victorie diplomatică și militară.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că, dacă nu ar fi ajuns la un acord cu Iranul, Statele Unite ar fi putut continua războiul pentru încă doi ani. Totodată, Trump a recunoscut în mod surprinzător, că, dacă războiul cu Iranul ar fi continuat, situația s-ar fi reflectat sever asupra economiei Statelor Unite.