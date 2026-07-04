HARTĂ. Primii 5 kilometri de autostradă din istoria Republicii Moldova vor fi în continuarea Autostrăzii A8. Până unde va fi extinsă

Autoritățile de la Chișinău vrea să extindă, în viitor, această autostradă pe direcția Ungheni – Chișinău – Odesa. Foto: Horațiu Cosma/Facebook

Primii 5 kilometri de autostradă din istoria Republicii Moldova vor fi construiți de România, în continuarea Autostrăzii Unirii. Astfel, pe lângă construcția podului peste Prut, va fi construită și o extensie de autostradă de 5,1 kilometri care va fi conectată direct la Autostrada A8, potrivit Moldova 1. De asemenea, va fi reorganizată și vama. În Republica Moldova, „vama nu va mai exista”, a declarat ministrul Infrastructurii de la Chișinău.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 Iași - Ungheni. Proiectul include și o premieră: România va construi în Republica Moldova primii kilometri de autostradă.

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Tronsonul are o lungime de 15,5 kilometri între Iași și Podul peste Prut de la Ungheni și include realizarea a aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.

Premieră: România construiește primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

Acest tronson, în valoare de 3,57 miliarde lei, este finanțat prin programul SAFE. Tronsonul de pe teritoriul Republicii Moldova se ridică la 56 de milioane de euro. La rândul său, Guvernul Republicii Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre culeea podului de peste Prut și drumul național R16, cu o lungime de aproximativ 500 de metri, investiție estimată la cinci milioane de euro.

Acordul guvernamental între cele două state, care creează cadrul necesar pentru realizarea primilor kilometri de autostradă construiți de România pe teritoriul Republicii Moldova, a fost semnat la data de 2 iulie.

„Astăzi nu am semnat doar un contract de infrastructură. Am făcut un nou pas concret pentru apropierea dintre România și Republica Moldova, construind împreună o legătură modernă care va uni comunități, economii și oameni de pe ambele maluri ale Prutului”, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma.

În Republica Moldova va fi construită, în premieră, o primă porțiune de autostradă cu o lungime de 5.1 kilometri. Proiectul va fi realizat în baza acordului semnat, pe 2 iulie, la București, între Guvernul Republicii Moldova și cel al României.

„Autostrada urmează să fie construită astfel încât să ne putem interconecta cu infrastructura română până la finele anului 2028”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.

„Vama nu va mai exista”

Astfel, în următorii doi ani, pe lângă construirea primilor kilometri de autostradă din istoria țării, va fi reorganizată și vama, urmând să existe un singur punct comun de trecere între Ungheni din Republica Moldova și Ungheni din România.

„Acordul prevede unde va fi amplasată vama și menționează că va fi creat un singur control coordonat pe malul din partea României. În Republica Moldova, vama nu va mai exista. Astfel, pe malul drept al Prutului va fi construită toată infrastructura necesară”, a explicat Bolea.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău vrea să extindă, în viitor, această autostradă pe direcția Ungheni – Chișinău – Odesa.

„Guvernul R. Moldova va începe discuțiile și negocierile cu Uniunea Europeană pentru posibile tipuri de granturi destinate construcției acestui tronson. Întreaga autostradă până la Odesa este una foarte scumpă. Sunt niște sume care ne sperie foarte mult. (...) Acest tip de autostrăzi necesită un nivel foarte înalt de exigență față de construcție și este evident că un kilometru costă foarte și foarte mult.

Vom vedea locul construcției, poate până la Cricova, sau o să mergem un pic mai departe și o să înconjurăm orașul Chișinău. Totul depinde de resursele financiare pe care le vom avea sau de soluțiile care ne vor fi oferite de către proiectanți”, a punctat vicepremierul.

Construcția podului peste râul Prut, la Zagarancea, sat din raionul Ungheni, numit și „Podul de Flori”, a început pe 26 aprilie 2025. Proiectul este unul istoric, fiind primul pod rutier de nivel autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani.

Contract semnat pentru ultimii kilometri din A8

Noua construcție va lega Autostrada Unirii A8 din România de infrastructura rutieră din Republica Moldova și va asigura conexiunea directă la rețeaua transeuropeană de transport.

Ultimul tronson din Autostrada A8, pentru care a fost semnat la data de 2 iulie contractul cu asocierea italiană ITINERA S.p.A. - ICM S.p.A. - SAIPEM S.p.A., are o durată de totală de realizare este de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Pentru accelerarea conexiunii cu noul Pod peste Prut, segmentul dintre nodul Golăiești și frontieră va fi realizat cu prioritate, în termen de 18 luni. Proiectul include:

14 poduri și pasaje;

2 tunele, dintre care unul cu o lungime de aproximativ 1,8 kilometri;

2 noduri rutiere importante pentru conectarea zonei metropolitane Iași și a viitorului Spital Regional;