A fost semnat contractul SAFE pentru tronsonul 4 din A8. Bolojan: În 2030 circulăm pe autostradă între București și Republica Moldova

Bolojan anunţă semnarea contractului SAFE pentru tronsonul 4 din Autostrada "Unirii" A8. FOTO: Captură video/ CNIR

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, joi, că s-a făcut un pas important spre conexiunea rutieră între România şi Republica Moldova, prin semnarea contractului SAFE pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 al Autostrăzii "Unirii" - A8. Contractul include realizarea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni şi, în premieră, primii 5 kilometri de autostradă care vor fi construiţi dincolo de Prut, în Republica Moldova.

"Am semnat un acord important, cel dintre România şi Republica Moldova, privind aspecte legate de conectivitate. Acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an.

În afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova, până la hub-ul pe care ei îl construiesc, în așa fel încât traficul, atât cel rutier, cât și cel feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.

Ca un efect al semnării acestui acord, astăzi s-a semnat și primul contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova. Este un tronson de 15 kilometri, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă după perioada de proiectare de aproximativ șase luni de zile și să se finalizeze până în 2030.

Tronsonul integral dintre Pașcani și Ungheni și Republica Moldova cuprinde patru sectoare de drum, trei sunt în bună regulă, au fost semnate, cel de la graniță astăzi.

Mai avem un singur sector care este într-o fază de contestații. Sper ca, odată cu finalizarea acestei contestații, și acesta să poată fi semnat, în așa fel încât, începând cu primăvara anului viitor, pe întreg tronsonul dintre Pașcani și Ungheni lucrările să fie începute.

De asemenea și pe tronsonul dintre Pașcani, Suceava și Siret, pentru ca în 2030, conform datelor de finanțare, când trebuie închis programul SAFE, să putem circula pe autostradă în nord-estul României, între București și Ucraina și între București și Republica Moldova", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Valoarea contractului este de 3,57 miliarde lei

CNIR a transmis că acest contract include realizarea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni şi, în premieră, primii 5 kilometri de autostradă care vor fi construiţi dincolo de Prut, în Republica Moldova.

Valoarea contractului este de 3,57 miliarde lei, iar finanţarea asigurată prin Programul Security Action for Europe (SAFE).

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care zece luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor, în cadrul proiectului fiind prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4 vor fi construite 14 poduri şi pasaje, două tunele (tunelul de la kilometrul 83 având o lungime de 1.760 de metri) şi două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă - drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti).

Autostrada A8 este cel mai important proiect de conectivitate între România şi Republica Moldova şi o nouă oportunitate pentru ca infrastructura modernă strategică să contribuie la dezvoltarea economică, îmbunătăţirea mobilităţii şi creşterea siguranţei, precizează CNIR.