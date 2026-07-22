Noul premier britanic Andy Burnham plafonează biletele de autobuz. A luat bani de la fondul pentru climă

1 minut de citit Publicat la 09:11 22 Iul 2026 Modificat la 09:11 22 Iul 2026

Autobuze la Londra. Noul guvern britanic a anunțat un plafon de 2 lire la călătoriile cu acest mijloc de transport. Foto: Getty Images

Noul guvern britanic condus de Andy Burnham a anunțat că un plafon de 2 lire sterline pentru tarifele de autobuz din majoritatea zonelor Angliei va fi din nou în vigoare.

Plafonul va funcționa începând din luna ianuarie, anul viitor, va fi valabil pentru călătorii unice, fără transbordare, și se va aplica pe tot parcursul lui 2027.

Măsura va fi susținută cu peste 500 de milioane de lire sterline.

Banii vor fi realocați din fondurile destinate finanțării climatice internaționale, precum și din bugetul existent pentru transporturi.

Plafonul de 2 lire sterline a fost impus pentru prima dată la începutul anului 2023, înainte de a crește la 3 lire sterline la începutul lui 2025.

Unele zone au păstrat plafonul de 2 lire sterline, inclusiv Greater Manchester, unde Burnham a fost primar până luna trecută.

Tarifele simple în Londra costă 1,75 lire sterline.

Noul premier britanic: Transportul accesibil este esențial

Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord vor primi o sumă echivalentă pentru a o cheltui pe măsuri de reducere a costului vieții.

Guvernul britanic a comunicat că ultimul plafon de 2 lire sterline pentru tarifele de autobuz a avut ca efect 30 de milioane de călătorii suplimentare cu autobuzul pe parcursul a 10 luni.

"Legăturile de transport bune și accesibile sunt esențiale. Nimeni nu ar trebui să fie privat de acestea. Prea mult timp s-a spus că transportul mai ieftin nu este o opțiune.

Nu accept asta. Am mai făcut-o și o voi face din nou: o limită de 2 lire sterline pentru tarifele de autobuz, pentru milioane de oameni din întreaga țară", a declarat prim-ministrul laburist.

Secretarul pentru transporturi, Heidi Alexander, a declarat că reducerea tarifelor "va ajuta oamenii să se conecteze la locul de muncă, școală, asistență medicală și la prietenii și familia lor".

Cu o zi înainte, Burnham a declarat la prima ședință a cabinetului său că noul executiv de la Londra va fi un "guvern bazat pe costul vieții" și i-a îndemnat pe cei din subordine să caute modalități prin care pot ajuta la reducerea cheltuielilor necesare traiului zilnic în zonele lor.