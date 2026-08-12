Amenințarea lui Putin a provocat revoluția serviciilor secrete în Germania. Agenții BND vor putea face acte de sabotaj si atacuri cyber

3 minute de citit Publicat la 22:54 12 Aug 2026 Modificat la 22:57 12 Aug 2026

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat puteri sporite pentru agenții serviciului de spionaj BND. Foto: Hepta

Guvernul cancelarului german Friedrich Merz se pregătește să transforme Serviciul de informații externe al țării, BND, într-o instituție cu puteri sporite, pentru contracararea amenințărilor tot mai mari din partea națiunilor ostile, inclusiv din partea Rusiei lui Vladimir Putin, semnalează Politico.

Miniștrii cabinetului Merz au adoptat miercuri reforma serviciilor de informații, marcând un avans major în planurile, aflate de multă vreme în discuție, de consolidare a agențiilor de informații, prin acordarea unor prerogative extinse.

Modificările legislative spun că agenții BND vor putea desfășura misiuni de sabotaj, operațiuni cibernetice ofensive și activități de spionaj mai agresive.

Până în prezent, acești agenți s-au limitat la activități de culegere de informații.

Situația actuală reprezintă efectul restricțiilor instituite în mod deliberat după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a împiedica repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.

Însă, pe fondul intensificării amenințărilor reprezentate de războiul hibrid purtat de Rusia în Europa și în contextul temerilor că președintele american Donald Trump ar putea întrerupe sau folosi ca instrument de presiune fluxul de informații din SUA, pe care Germania se bazează în mare măsură, guvernul lui Merz a decis să dea undă verde unei schimbări „istorice” la nivelul Serviciului german de informații externe.

Ministru german: Suntem zilnic ținta unor activități care urmăresc să ne destabilizeze

„Suntem zilnic ținta unor activități de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice și acțiuni clandestine desfășurate de puteri străine, menite să destabilizeze Germania, să ne afecteze țara și să provoace schimbări politice și sociale”, le-a declarat jurnaliștilor ministrul de Interne Alexander Dobrindt după ședința cabinetului de la Berlin.

„Misiunea noastră este să adaptăm permanent răspunsul statului, pentru a ne proteja de noile amenințări”, a adăugat el.

Reformele, care ar urma să devină efective în 2027, trebuie să fie aprobate de Parlamentul german.

Nina Warken, șefa Cancelariei Federale, care supervizează reforma BND, a argumentat că Germania nu-și mai poate permite să se bazeze pe aliații străini pentru operațiuni sofisticate de informații pe care, de multă vreme, nu a fost în măsură să le desfășoare singură.

„Până acum - și acest lucru trebuie spus obiectiv - ne-am bazat prea mult, în prea multe domenii legate de securitate, pe partenerii noștri pentru a contribui la garantarea securității noastre.

Pe scurt, suntem pur și simplu prea dependenți de sprijinul serviciilor de informații ale altor țări. Iar în prea multe domenii, acest sprijin funcționează într-un singur sens”, a spus ea.

Spionajul german postbelic a primit de la început puteri mai mici decât serviciile similare ale aliaților

Serviciul german de informații externe postbelic a fost înființat în 1956, cu mult mai multe constrângeri legale decât agențiile de informații din alte țări.

Aceste restricții au avut și efectul secundar de a face Germania deosebit de dependentă de SUA în ceea ce privește strângerea de informații.

În contextul amenințării tot mai mari din partea Rusiei, politicieni germani susțin acum că a venit timpul ca serviciile secrete ale țării să primească prerogativa de a riposta mai ferm.

Argumentația a căpătat semnificație specială după ce, săptămâna trecută, un aparat de zbor fără pilot, încărcat cu explozibili, a fost observat și neutralizat în zona aeroportului Leipzig-Halle din estul Germaniei.

În declarațiile făcute după incident, ministrul Dobrindt nu a acuzat direct Rusia pentru incursiunea cu dronă, dar a subliniat că „o amenințare hibridă este evidentă” și că astfel de pericole „nu vin de la amatori, ci sunt adesea legate de puteri străine”.

Miercuri, ministrul a spus că rezultatele anchetei privind incidentul din Leipzig sunt încă așteptate.

Securitatea Germaniei „s-a deteriorat semnificativ” după invazia Rusiei în Ucraina, potrivit unui raport publicat anul trecut de serviciul german de informații interne, BfV.

Cum se schimbă sarcinile agenților serviciilor germane după reforma aprobată de Guvern

Reforma serviciilor de informații ar permite autorităților să răspundă efectiv la amenințări hibride precum incidentul cu drona de la Leipzig.

Măsurile ar putea merge de la demascarea celor implicați sau distrugerea proprietăților acestora până la sabotarea bombelor înaintea unui atac ori furnizarea de informații false adversarilor, după producerea acestuia.

„Extindem capacitățile tehnice ale serviciilor de informații și le acordăm puteri operaționale active.

Nu este vorba doar despre a le permite serviciilor să vadă și să audă mai bine în viitor și să analizeze informațiile mai rapid.

Mai presus de toate, este vorba despre posibilitatea de a lua măsuri active împotriva celor care ne atacă și a adversarilor noștri”, a precizat ministrul german de Interne.

Potrivit reformei propuse, BND va avea, de asemenea, mai puține restricții în materie de protecție a datelor, ceea ce îi va permite să utilizeze mai mult instrumente precum Inteligența Artificială și recunoașterea facială și să păstreze datele colectate pe perioade mai lungi.

BND urmează, de asemenea, să primească fonduri suplimentare în anii următori.

Guvernul lui Merz a majorat în acest an bugetul agenției cu aproximativ 26%, până la 1,51 miliarde de euro, notează Politico.