SUA urmează să anunțe că vor îmbogăți uraniu într-un stat din Orientul Mijlociu

<1 minut de citit Publicat la 08:47 22 Iul 2026 Modificat la 08:47 22 Iul 2026

Instalații nucleare. SUA vor un acord nuclear pe 30 de ani cu Arabia Saudită. Foto: Getty Images

Statele Unite ar urma să anunţe miercuri un acord cu Arabia Saudită în domeniul nuclear, relatează Agerpres, care citează AFP.

Potrivit cotidianului New York Times, care citează, la rândul său, doi responsabili americani sub rezerva anonimatului, guvernul de la Washington intenţionează să semneze oficial şi să anunţe acest acord cu Riadul.

Administraţia preşedintelui Donald Trump spune că acest aranjament ar permite sectorului nuclear american să beneficieze de un flux de miliarde de dolari.

O clauză a acordului, ce ar urma să fie valabil timp de 30 de ani, prevede construirea, de către companii americane, a unui complex de îmbogăţire a uraniului în Arabia Saudită, dacă un studiu comun va stabili că acest lucru se justifică.

Mai mulți congresmeni republicani şi democraţi, dar şi oficiali israelieni, şi-au exprimat opoziţia faţă de orice proiect nuclear civil pentru Arabia Saudită.

Politicienii respectivi au invocat temeri că instalațiile ar putea servi, în cele din urmă, la dezvoltarea de arme nucleare.

Acordul ar urma să fie înaintat în scurt timp Congresului american, însă nu depinde de aprobarea forului legislativ.

Inițiativa vine la două săptămâni după reluarea ostilităţilor dintre SUA şi Iran, în contextul în care rebelii houthi din Yemen, aliaţi ai Teheranului, au anunţat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite.