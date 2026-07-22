Epava unui avion prăbușit în urmă cu 74 de ani a fost găsită în ocean: Tragedia a dus la instructajele de dinaintea fiecărui zbor

Clipper Endeavor s-a prăbușit după ce două motoare s-au rupt la scurt timp după decolare. FOTO cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Echipele de căutare au găsit epava unui avion al companiei Pan Am care s-a prăbușit în ocean în largul Puerto Rico în 1952, într-un accident în care au murit 52 de persoane și care a dus la introducerea instructajelor de siguranță pentru pasageri, prezentate în timpul zborurilor comerciale moderne, scrie The Guardian.

Clipper Endeavor s-a prăbușit după ce două motoare s-au rupt la scurt timp după decolare. Cei 17 pasageri și membri ai echipajului care au supraviețuit le-au spus anchetatorilor că toți pasagerii erau inițial în viață, dar panica s-a răspândit, deoarece mulți dintre ei s-au chinuit să găsească vestele, iar echipajul s-a chinuit să scoată plutele de salvare.

În câteva minute, avionul s-a scufundat. Treizeci și nouă de cadavre nu au fost niciodată recuperate.

Exploratorii au găsit epava când o dronă sonar robotică a localizat fuselajul și coada la 600 de metri adâncime.

„Aceasta a devenit un catalizator și a contribuit la promovarea unor măsuri de siguranță pentru echipamente de flotație mai bune și briefing-uri înainte de zbor”, a declarat expertul în siguranța aviației John Cox, pilot și fondator al Safety Operating Systems. „Așadar, acesta este un pas important pe calea către ceea ce ne bucurăm astăzi ca siguranță a aviației. A fost un strigăt de luptă la acea vreme.”

Dezastrul a dus la reforme aviatice ample; astăzi, înainte de decolare, însoțitoarele de zbor îi instruiesc pe pasageri cu privire la locurile de ieșire, unde se află vestele de salvare și cum să le umfle.

În 2019, accidentul a atras atenția lui Russ Matthews, președintele Fundației Patrimoniului Aerian/Marin, când a văzut un articol despre o etichetă de bagaj din zbor care a ajuns pe țărm în Florida. El a spus că semnificația istorică a Clipper Endeavor l-a determinat să sape mai adânc.

Acest lucru a dus la ani de căutări prin arhivele Pan Am și ale Gărzii de Coastă în căutarea unor indicii despre locul accidentului. Rapoartele de la Consiliul Aeronautic Civil, care a fost predecesorul Administrației Federale a Aviației, au ajutat, de asemenea.

Cheia pentru găsirea epavei a fost căutarea în înregistrările din Puerto Rico dintr-o audiere care a avut loc cu privire la accident și pe o hartă care estimează locația accidentului, realizată de piloții forțelor aeriene care se antrenau în zonă și care au fost martori la accident.

Tony Romeo, CEO al firmei de explorare subacvatică Deep Sea Vision, a declarat că s-a alăturat efortului când una dintre navele sale se afla în zona Puerto Rico, transportând o dronă subacvatică avansată cu senzorii potriviți. Deep Sea Vision a condus anterior o căutare nereușită de șase luni a avionului Ameliei Earhart.

Grupul lui Matthews și-a combinat cercetările cu date meteorologice din momentul accidentului pentru a produce o hartă de căutare care acoperă 10 mile marine pătrate. Drona a găsit epava la prima sa trecere.

Descoperirea ar putea oferi o nouă speranță familiilor care i-au pierdut cei dragi în accidente oceanice precum zborul MH370, avionul Malaysia Airlines care a dispărut acum 12 ani cu 269 de persoane la bord.