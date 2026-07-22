România a plătit 12 ani chirie pentru ambasada din Libia, chiar dacă nu mai are diplomați acolo din 2014. Peste 400.000 de dolari

Oana Țoiu. sursa foto: Agerpres

Peste 4 miliarde de euro – atât valorează, în total, patrimoniul pe care România îl deține în afara granițelor prin Ministerul Afacerilor Externe, a anunțat ministrul interimar Oana Țoiu. Concret, sunt 123 de clădiri și 77 de terenuri.

Șefa diplomației române a vorbit marți seară, la Euronews România, despre auditul aflat în desfășurare la MAE, care a scos la iveală o serie de situații ce pot fi corectate, cu economii pentru bugetul statului, scrie Hotnews.

Un exemplu este Libia. România plătea în continuare chirie și pentru ambasadă, și pentru reședința diplomatică, deși nu mai are personal acolo de peste un deceniu.

„Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014 (…). Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile (…). Nu mai este justificată chiria (…). Am decis închiderea acestor contracte, în momentul în care au ajuns aceste date la mine, în această perioadă (…). Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat, sumele, peste 400.000 de dolari”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a explicat totodată că, în practică, atunci când situația de securitate dintr-o țară se deteriorează, contractele de chirie ale misiunilor diplomatice nu sunt reziliate pe loc.

„În momentul în care ai o situație cu un risc crescut într-o țară, nu închizi imediat, practic, chiriile. Aștepți să vezi ce se întâmplă, speranța este de obicei să te poți întoarce cu echipa respectivă într-un timp rezonabil, dar, evident, 12 ani sunt prea mult din acest punct de vedere. Asta nu înseamnă în relația noastră diplomatică cu Libia că nu intenționăm, în momentul în care situația de securitate o va permite, să ne întoarcem acolo cu echipa de diplomați”, a adăugat ea.

De unde ar putea veni economii de „peste 5 milioane de euro anual”

Evaluarea făcută la nivelul ministerului indică, spune Țoiu, „o șansă de a salva din banii publici chiar și peste 5 milioane de euro anual dacă în țări în care avem clădirile noastre facem proiectele necesare pentru renovare”.

Ministrul a dat două exemple: Washington și Bruxelles. În ambele capitale, statul român deține clădiri care ar avea nevoie de renovare, dar plătește, în paralel, chirii.

„În Washington, de exemplu, avem o clădire, proprietate a statului român, unde inclusiv autoritățile din Washington ne-au semnalat de-a lungul timpului că sunt probleme dacă nu e renovată clădirea – și atunci colegii, practic, ce au făcut, anterior mandatului meu, au contractat chirii atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință. Reședința este închiriată de la Departamentul de Stat de câțiva ani de zile, însă în acești ani era necesar să fie făcută și renovarea spațiilor respective. La fel, în Bruxelles, avem o clădire proprie care are nevoie să fie renovată”, a mai declarat Oana Țoiu.