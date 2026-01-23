SUA dețin rachete care pot „prăji” cu microunde toate computerele și electronicele dintr-o clădire, fără a face victime. Ce este CHAMP

2 minute de citit Publicat la 23:30 23 Ian 2026 Modificat la 23:37 23 Ian 2026

Bombardierul B-52 poate transporta racheta CHAMP. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Edwards Air Force Base

Tehnologiile militare de ultimă generație nu mai aparțin domeniului science-fiction. De la arme cu laser și gloanțe inteligente, până la sisteme care distrug drone și rachete capabile să dezactiveze complet infrastructura electronică a unui inamic, războiul modern evoluează mai rapid decât își imaginează majoritatea oamenilor.

Sisteme precum DragonFire al Marii Britanii pot doborî drone cu, costuri mici, în timp ce gloanțele inteligente dezvoltate de DARPA își pot corecta traiectoria în aer. Alte tehnologii, precum THOR, folosesc microunde pentru a neutraliza roiuri de drone, iar armele electromagnetice precum CHAMP pot „prăji” electronica inamică fără a provoca pierderi de vieți omenești.

Ce este racheta CHAMP

CHAMP (Counter-electronics High-Power Microwave Advanced Missile Project) este o rachetă dezvoltată de Boeing, concepută special pentru războiul electronic. Aceasta poate fi transportată de bombardierul strategic B-52 și lansată de la distanță mare, potrivit First Post.

Racheta utilizează energie cu microunde de mare putere (HPM) pentru a incapacita sau distruge sistemele electronice ale țintelor, inclusiv instalații militare sau nucleare subterane, fără a provoca victime sau distrugeri fizice majore.

Cum funcționează CHAMP

CHAMP poate fi transportată de racheta AGM-86A, având o rază de acțiune de aproximativ 1.123 km. Aceasta zboară la joasă altitudine, pătrunde în spațiul aerian inamic și emite impulsuri puternice de microunde care distrug cipurile computerelor și dezactivează echipamentele electronice.

Potrivit jurnalistului de investigație Ronald Kessler, autor al cărții „CIA at War”, racheta conține un „tun electromagnetic” care funcționează similar unui cuptor cu microunde extrem de puternic. Energia emisă provoacă supratensiuni, făcând echipamentele electronice complet inutilizabile.

?? US DEVELOPED MICROWAVE MISSILES THAT CAN TARGET IRANIAN NUCLEAR SITES



The US Air Force has activated CHAMP missiles that emit high-power microwaves to incapacitate electronics in Iran's nuclear facilities.



Deployed from B-52 bombers, these missiles have a 700-mile range and… pic.twitter.com/L9YPGiUPVN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 20, 2024

Un avantaj major al acestei tehnologii este faptul că radarele nu pot detecta racheta, deoarece sunt dezactivate chiar înainte de a putea reacționa.

Armele cu microunde de tip HPM vor fi integrate și în racheta AGM-158B JASSM-ER, o rachetă de croazieră stealth, greu detectabilă, dotată cu un focos perforant de 450 kg. Aceasta va putea fi lansată inclusiv de avioane F-35, bombardiere B-52 și de drone, consolidând capacitățile de atac de la distanță ale SUA.

CHAMP a fost un proiect strict secret

CHAMP a fost un proiect strict secret până în octombrie 2012, când Forțele Aeriene ale SUA au testat racheta într-un zbor deasupra Utah Test and Training Range.

În timpul testului, microundele emise de rachetă au distrus toate computerele și sistemele de securitate dintr-o clădire cu două etaje, fără niciun fel de pagube colaterale.

„Astăzi, am transformat science-fiction-ul în realitate”, declara Boeing într-un comunicat din 22 octombrie 2012.