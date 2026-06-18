Mama portarului-erou din Capul Verde va putea să-și vadă fiul jucând la Cupa Mondială 2026. „Toate taxele au fost anulate”

Portarul naționalei din Capul Verde, Vozinha. Foto: Getty Images

Mama lui Vozinha, portarul-erou al naționalei din Capul Verde, va putea să-și urmărească fiul jucând la Cupa Mondială 2026 în acest weekend, după intervenția Departamentului de Stat al SUA și a liderului minorității din Cameră, Hakeem Jeffries. El a declarat miercuri într-un comunicat că mama lui Vozinha va obține o viză la timp pentru meciul Capul Verde - Uruguay, care va avea loc duminică, la Miami, scrie CNN.

„Toate taxele (n.r. - pentru viză) au fost anulate, în conformitate cu politica oficială. Se fac acum aranjamente de călătorie pentru ca mama și fiul să se poată reuni la Miami”, a declarat Jeffries.

Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.



Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2 — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026

„Putem confirma că echipa noastră de vize din Praia este în strânsă legătură cu ea și îi oferă serviciile necesare”, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat.

Vozinha a declarat, după remiza șocantă cu Spania, de luni, că mama sa nu a putut participa la meci pentru că nu și-a permis plata garanției pentru viză.

„Nu a reușit să fie aici din cauza vizei... a banilor care trebuiau plătiți pentru viză”, le-a spus el reporterilor după meci.

Capul Verde este una dintre cele 50 de țări ai căror cetățeni sunt obligați de administrația Trump să plătească o cauțiune de până la 15.000 de dolari, din cauza acuzațiilor privind ratele ridicate de depășire a termenului de ședere permis pentru vize.

Când a fost întrebat despre comentariile lui Vozinha, oficialul a spus că nu există nicio înregistrare a unei cereri de viză pentru mama jucătorului. Oficialul a menționat, de asemenea, că garanția este anulată pentru „toate rudele jucătorilor”.

„Departamentul de Stat al SUA nu are nicio înregistrare a acestei persoane care să fi solicitat o viză. Toate rudele jucătorilor sunt eligibile pentru derogări de la obligația de obținere a vizei, iar Departamentul ia legătura în mod activ cu familia acestui jucător pentru a-i ajuta cu serviciile de viză”, a declarat oficialul.

O sursă familiarizată cu situația a declarat că, din câte înțeleg, mama lui Vozinha nu are în prezent un pașaport activ și este în curs de obținere a unuia.

Departamentul de Stat menționează pe site-ul său web că „cerința de a depune o garanție va fi anulată pentru sportivii și membrii echipelor, inclusiv antrenori, persoane care îndeplinesc un rol de sprijin necesar și rude apropiate, care sunt cetățeni ai unor țări care concurează la Cupa Mondială FIFA 2026 și demonstrează că îndeplinesc toate cerințele pentru viză”.

Este o ascensiune fulgerătoare pentru Vozinha, un jucător în vârstă de 40 de ani care joacă în liga a doua a Portugaliei. A apărat șapte șuturi ale Spaniei în primul meci al țării sale la Cupa Mondială.

Mulți se așteptau ca Vozinha și Capul Verde să fie învinse de campionii Europei, la fel cum Germania a învins duminică Curaçao, debutantă în turneu, cu 7-1. În schimb, Vozinha și fundașii echipei au frustrat echipa Spaniei timp de 90 de minute și au reușit cel mai important rezultat din istoria fotbalului țării lor.

Națiunea cu aproximativ 530.000 de locuitori a sărbătorit, iar o mare parte a lumii a dansat odată cu ei, ceea ce a dus la o creștere rapidă a faimei portarului, anterior neapreciat.

Cu încurajarea unui post de radio brazilian, contul de Instagram al lui Vozinha a crescut de la aproximativ 50.000 de urmăritori la peste 9,7 milioane, începând de marți după-amiază.