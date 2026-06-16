5 milioane de urmăritori în doar câteva ore: Portarul din Capul Verde, Vozinha, a devenit celebru după egalul cu Spania de la CM 2026

Portarul echipei din Capul Verde, Vozinha. Foto: Profimedia Images

Portarul naționalei din Capul Verde, Josimar Dias, cunoscut sub numele de Vozinha, a devenit una dintre vedetele Cupei Mondiale 2026 după ce prestația sa uimitoare împotriva Spaniei l-a ajutat să câștige peste cinci milioane de urmăritori pe Instagram în mai puțin de o zi. Înaintea meciului, jucătorul în vârstă de 40 de ani avea aproximativ 50.000 de urmăritori pe Instagram, conform rapoartelor. La câteva ore după fluierul final, acest număr depășise cinci milioane, devenind unul dintre cei mai discutați jucători ai turneului în nici măcar o săptămână, scrie NDTV Profit.

Creșterea a venit după ce Vozinha a oferit o prestație demnă de titlul „Jucătorul Meciului”, pe care l-a și primit, în remiza istorică împotriva Spaniei, disputată la Atlant. Meciul s-a terminat 0 la 0. În fața uneia dintre cele mai puternice echipe din fotbalul mondial, portarul veteran a făcut o serie de parade cruciale pentru a ajuta țara sa să obțină un punct în primul său meci de Cupă Mondială.

Meciul a devenit rapid viral online, fanii din întreaga lume lăudându-i „faptele eroice”. Creșterea numărului de urmăritori s-a accelerat după ce postul de televiziune brazilian CazéTV i-a încurajat pe telespectatori să-l urmărească pe portar în timpul meciului. În câteva ore, milioane de oameni au intrat pe contul său.

Reacția emoțională a portarului

După meci, Vozinha, emoționat, a reflectat asupra momentului.

„Am muncit toată viața pentru asta, pentru acest moment, pentru acest vis. Multe generații din trecut au visat la această zi, dar nu au reușit să o realizeze. Acum visul devine realitate”, a spus el.

După ce a aflat despre creșterea extraordinară a popularității sale, portarul a recunoscut că a fost copleșit de susținere.

„Nu-mi vine să cred. Mulțumesc foarte mult”, a spus el, mulțumindu-le fanilor pentru mesajele și încurajările lor.

El a adăugat ulterior: „Este incredibil. Nu mă așteptam niciodată la asta. Până la urmă, totul este pentru Capul Verde. Sunt recunoscător tuturor fanilor, inclusiv celor din Brazilia, pentru că au arătat un sprijin extraordinar.”

Povestea din spatele numelui său

Deși numele său real este Josimar Dias, el este cunoscut sub numele de Vozinha, o poreclă care înseamnă „bunicuță” în portugheză. Crescut de bunici, și-a câștigat această poreclă în copilărie, când prietenii îl tachinau pentru că fugea acasă de fiecare dată când se supăra în timpul jocurilor.

Prenumele său are și rădăcini fotbalistice: tatăl său a vrut să-l numească după legenda argentiniană Jorge Valdano, dar regulile locale l-au împiedicat, așa că a fost numit în schimb după starul brazilian al Cupei Mondiale din 1986, Josimar.