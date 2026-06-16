Portarul-erou din Capul Verde a început să plângă după meciul cu Spania de la CM 2026: „Mama nu a reușit să ajungă din cauza vizei”

Portarul Capului Verde, Vozinha. Foto: Getty Images

Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani al naționalei din Capul Verde, desemnat jucătorul meciului după ce a apărat șapte ocazii în egalul cu Spania din Cupa Mondială 2026 (0-0), a început să plângă la finalul meciului. El a dezvăluit că motivul a fost lipsa mamei sale, care nu a fost prezentă deoarece nu și-a permis să plătească viza pentru a intra în SUA. „Am plâns și pentru că mama nu a reușit să fie aici din cauza vizei. Din cauza banilor pe care a trebuit să-i plătim pentru viză, nu am reușit să o terminăm la timp. Mi-ar fi plăcut să fie aici, dar sunt și foarte fericit”, a spus eroul naționalei, scrie The Guardian.

Portarul a descris meciul ca fiind momentul pentru care a muncit „întreaga sa viață” și a spus că și-ar fi dorit să poată împărtăși momentul cu bunicii săi decedați și cu mama sa.

În ianuarie, guvernul SUA a adăugat Capul Verde pe lista țărilor ai căror cetățeni trebuie să plătească o garanție rambursabilă de până la 15.000 de dolari înainte de a călători în SUA, pe lângă taxa de viză. Drept urmare, mama portarului nu a putut să-și finalizeze cererea. Vozinha este numărul 1 în Capul Verde de 13 ani.

„Am plâns pentru că am crescut cu bunicii mei și, din păcate, ei nu mai sunt aici. Au murit acum câțiva ani. Ei au fost totul pentru mine, pentru viața mea. Am plâns și pentru că mama nu a reușit să fie aici din cauza vizei. Din cauza banilor pe care a trebuit să-i plătim pentru viză, nu am reușit să o terminăm la timp. Mi-ar fi plăcut să fie aici, dar sunt și foarte fericit.

Am muncit toată viața pentru acest moment. Am 40 de ani. Am început să joc fotbal profesionist când aveam 25 de ani, în 2012. M-am gândit să plec, dar am continuat datorită acestui vis. Am fost numit jucătorul meciului, dar titlul este pentru toți coechipierii mei, pentru că fără ei nimic nu ar fi posibil. Voi continua să lucrez pentru Capul Verde și pentru oameni”, a spus portarul erou al Capului Verde.

Spania a avut 75% posesie, potrivit statisticilor de pe Flashscore, dar a întâmpinat probleme în apărarea bine organizată a Capului Verde. Ferran Torres a lovit bara transversală, cea mai bună ocazie a campioanei Europei. Toate șuturile care au ajuns pe spațiul porții au fost blocate de Vozinha.

„Cea mai bună armă a noastră este unitatea. Felul în care ne tratăm familia este cea mai mare putere a noastră. Toată lumea a crezut că am venit aici doar ca să ne bucurăm de Cupa Mondială, dar știm că avem o echipă care merită respect. Este prima noastră experiență, dar suntem aici ca să concurăm și să luptăm pentru țara noastră. Vom juca toate meciurile cu strategia noastră și tactica antrenorului nostru. Vom încerca să facem mai bine decât meciul de astăzi. Sper să putem câștiga câteva meciuri și, cine știe, poate să ne calificăm în runda următoare. Sunt foarte fericit și mândru de toți jucătorii noștri”, a mai spus Vozinha.

Antrenorul principal al echipei Capului Verde, Bubista, a spus că Vozinha „este copleșit de emoție”.

„A depus un efort imens pentru a fi aici, iar acele lacrimi au fost de rezistență. Nu-mi place să vorbesc despre indivizi, dar a jucat atât de bine. Echipa a fost calmă și asta l-a ajutat să rămână calm. Asta înseamnă totul pentru țară. Întotdeauna am spus că vrem ca întreaga lume să vadă cum joacă echipa noastră. Am dat dovadă de curaj, jucând într-un mod care este o metaforă pentru țara noastră: cu rezistență și depășind obstacolele”, a subliniat Bubista.