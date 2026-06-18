Ivana Knoll a venit și la Cupa Mondială 2026 iar prezența ei a încins atmosfera. Dar, din păcate, asta nu a ajutat echipa Croației

3 minute de citit Publicat la 11:03 18 Iun 2026 Modificat la 11:10 18 Iun 2026

Modelul croat Ivana Knoll a susținut din tribune echipa Croației, la Cupa Mondială 2026 FOTO: Profimedia Images

Modelul croat și una dintre cele mai cunoscute susținătoare ale competițiilor fotbalistice a ajuns pe stadionul din Dallas, unde și-a susținut echipa națională în meciul împotriva Angliei de la Cupa Mondială 2026.

Ivana Knoll a atras atenția și la edițiile precedente ale Cupei Mondiale, unde a devenit celebră datorită ținutelor sale îndrăznețe în culorile Croației. Nici de această dată nu a făcut excepție: în tribune a fost din nou una dintre cele mai remarcabile prezențe, imposibil de trecut cu vederea.

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Knoll și-a făcut apariția pe AT&T Stadium din Texas, unde a urmărit partida dintre Croația și Anglia, confirmând încă o dată că este nelipsită de la marile evenimente fotbalistice.

Totuși, prezența sa nu se rezumă doar la susținerea echipei. În ultimii ani, ea a devenit influenceriță și DJ cunoscută la nivel internațional, participând și susținând spectacole la evenimente importante din întreaga lume.

Și-a construit popularitatea în principal în timpul Cupei Mondiale din 2022, desfășurate în Qatar, unde ținutele și energia sa au atras atenția fanilor și a presei din întreaga lume.

Victorie spectaculoasă pentru Anglia, 4-2 cu Croaţia

Selecţionata Angliei a debutat cu o victorie spectaculoasă, 4-2 (2-2) cu Croaţia, în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, miercuri, pe Dallas Stadium.

Anglia a câştigat meritat, prin golurile marcate de Harry Kane (12 - penalty, 42), Jude Bellingham (47), Marcus Rashford (85), confirmându-şi candidatura pentru trofeu încă de la primul joc. Croaţia, medaliată cu bronz la ediţia precedentă, a marcat prin Martin Baturina (36) şi Petar Musa (45+5), dar diferenţa a fost considerabilă.

Într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din prima etapă a grupelor, englezii au început bine şi Kane a şutat din întoarcere (8), de la 16 metri, dar a trimis pe lângă poartă. În min. 9, Modric (40 ani) l-a faultat în careu pe Madueke, iar Harry Kane a deschis scorul (12). Iniţial, portarul Livakovic a apărat, dar el nu a stat cu un picior pe linia porţii, astfel că lovitura de pedeapsă s-a repetat.

Kane a devenit jucătorul cu cele mai multe penalty-uri transformate (excluzând loviturile de departajare) în istoria Cupei Mondiale (cinci).

Anglia a continuat să preseze, iar Madueke a pătruns în careu (15), însă a fost blocat de Gvardiol.

În min. 36, la un atac prelungit al croaţilor, Baturina a şutat de la 17 metri, la mingea primită de la Petar Sucic, restabilind egalitatea.

Kane a adus din nou a Anglia în avantaj (42), marcând cu capul de la 11 metri, la cornerul executat de Rice. Cu acest gol, atacantul lui Bayern Munchen a egalat recordul de goluri marcate la Cupa Mondială de un jucător englez, deţinut de Gary Lineker (10).

La pauză, scorul a fost egal, croaţii egalând prin Musa, jucătorul echipei locale (FC Dallas), la o minge aşezată de ''veteranul'' Perisic.

Selecţionata ''Three Lions'' a început în forţă repriza secundă şi Bellingham (47) a înscris la capătul unei acţiuni personale pe partea dreaptă, încheiată cu un şut la colţul lung.

Bellingham a fost aproape de a realiza dubla în două minute (48), după o degajare greşită a lui Livakovic, dar portarul croat a apărat şutul starului de la Real Madrid.

Forcingul la poarta lui Livakovic a continuat, iar O'Reilly (49) a trimis puţin pe lângă poartă, la un corner, după o ieşire greşită a lui Livakovic. Goalkeeper-ul s-a remarcat apoi la şutul lui Rice de la 15 metri (52), a apărat loviturile de cap ale lui O'Reilly şi Gordon (56), a respins şutul lui Kane din unghi (57).

Croaţii nu au reuşit să creeze pericol real, având doar şuturi de la distanţă, prin P. Sucic (82) sau Koacic (84), fără emoţii pentru Pickford.

Rashford a tranşat soarta meciului (85), cu un şut din interiorul careului, după o pasă a lui Saka.

Croaţia a mai avut o şansă de a marca pe final, însă Kane l-a blocat salvator pe Gvardiol (90+5) la patru metri.

În meciurile următoare, englezii vor întâlni Ghana, pe 23 iunie, şi Panama, pe 28 iunie. Croaţii vor juca în meciul următor cu Panama, pe 24 iunie, iar apoi vor înfrunta Ghana, pe 28 iunie.