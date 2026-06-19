Nicușor Dan susține că „nu e dramatic” faptul că Republica Moldova nu a fost decuplată de Ucraina în procesul de aderare la UE

Nicușor Dan, alături de președinta CE, Ursula von der Leyen și președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: presidency.ro

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că „nu este dramatic” faptul că liderii țărilor UE au decis ca Ucraina și Republica Moldova să nu beneficieze de un proces „accelerat” de aderare la Uniune. Decizia de a nu „decupla” Chișinăul de Kiev în acest proces a fost luată după ce premierul maghiar Peter Magyar a cerut eliminarea prevederii care făcea referire la aderarea accelerată a Ucrainei. Ca urmare, s-a decis ca nici Republica Moldova să nu beneficieze de un proces accelerat de aderare la UE.

„Nu este dramatic”, a spus Nicușor Dan vineri, la finalul unei ședințe a Consiliului European de la Bruxelles. „Este până la urmă voința de deschidere a unor capitole de negociere, este voința statelor, exprimată în unanimitate, în momentul în care se deschid respecivele capitole. Faptul că această sintagmă există sau nu există, nu implică cu nimic o decizie ulterioară a tuturor celor 27 de state care trebuie să se coordoneze”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a arătat că au existat „două condiționări” care au dus la eliminarea ideii de proces „accelerat” de aderare la UE pentru Ucraina și Republica Moldova.

„Evident că ne-ar fi plăcut ca această sintagmă să rămână, cu privire la Moldova, numai că au fost două condiționări. A fost o condiționare de la Ungaria, care a spus spus «Nu vreau această sintagmă pentru Ucraina» și o condiționare de la multe alte state care au spus că limbajul pe Ucraina și limbajul pe Moldova trebuie să rămână la fel”, a precizat președintele României. „Și atunci, în consecință logică, limbajul a dispărut, și de la una și de la cealaltă. Este un moment diplomatic, consecințele practice nu sunt”.

Președintele României a adăugat că țara noastră va spriini „evident” Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.