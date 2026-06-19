Peter Magyar a forțat eliminarea aderării „accelerate” a Ucrainei. Zelenski: Viitorul Europei se decide prin apărarea noastră

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La inițiativa prim-ministrului ungar, Peter Magyar, din documentul final al reuniunii șefilor de stat și de guvern europeni a fost eliminată în ultimul moment prevederea care făcea referire la accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Șeful guvernului de la Budapesta a anunțat acest lucru joi noapte, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Volodimir Zelenski a încercat să o susțină, însă, și a spus că viitorul Europei e garantat de aderarea rapidă a Ucrainei, având în vedere capacitățile sale de apărare și a spus că țara sa „a plătit mai mult decât oricine pentru dreptul de a fi europeană”.

În mesajul său, liderul ungar a transmis că liderii statelor membre au reușit să închidă primul punct de pe agenda reuniunii Consiliului European după patru ore de dezbateri intense.

El a precizat că, pentru prima dată după un an și jumătate, ar putea exista o declarație finală acceptată de toate statele membre.

Magyar a precizat că, în privința Ucrainei, în documentul final al summitului șefilor de stat și de guvern a fost inclus doar textul convenit prin consens în urmă cu mai mulți ani.

Declarația a fost mult nuanțată la propunerea Ungariei, în timpul negocierilor purtate pe parcursul mai multor săptămâni, a scris Peter Magyar. „În ceea ce privește procesul de aderare a Ucrainei la UE, la inițiativa mea, referirea la accelerarea aderării a fost eliminată din text în ultimul moment. Nu a fost simplu”, a spus el.

„Se poate și așa, atunci când cineva nu vine doar să răstoarne masa și să semene teamă, ci încearcă să găsească un compromis”, a adăugat premierul în postarea sa.

Zelenski: Ucraina a plătit mai mult decât oricine pentru dreptul de a fi europeană

Volodimir Zelenski, în schimb, le-a spus liderilor europeni că apărarea Ucrainei reprezintă viitorul Europei și că cea mai bună garanție de securitate pentru viitorul blocului este o aderare pe repede-înainte a țării, relatează Reuters.

Zelenski a spus că-și dorește ca războiul cu Rusia să se încheie până la sfârșitul anului și i-a îndemnat pe lideri să ajute Ucraina să treacă din nou printr-o iarnă de război.

Fiecare țară democratică merita să fie în Uniunea Europeană, iar Ucraina „merită și ea pentru că a plătit mai mult decât orice altă țară pentru dreptul de a fi independentă și europeană”, a declarat Zelenski, conform transcriptelor publicate pe Twitter.

„Viitorul Europei — liberă, unită și, bineînțeles, în pace — se decide prin apărarea noastră. Asta arată cât de aparte este situația noastră”.

Cu câteva ore înainte, atacuri aeriene ucrainene au lovit ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei, inclusiv o rafinărie de petrol din Moscova. Acestea au fost cele mai recente atacuri cu rază lungă dintr-o campanie pe care Zelenski a prezentat-o drept dovadă a capacităților Ucrainei în întâlnirile avute săptămâna aceasta, în Franța, cu președintele SUA, Donald Trump, și cu alți lideri G7.

În mesajul adresat liderilor UE, Zelenski a admis că nu toate statele membre vor sprijini o aderare accelerată, în condițiile în care Ungaria a cerut eliminarea unei astfel de formulări din declarația Consiliului European publicată după summit.

„Cel mai important pas de acest fel — știu că nu toată lumea îl iubește — ar putea fi un traseu accelerat pentru aderarea Ucrainei la UE”, a spus Zelenski.

Ambasadorii UE au convenit săptămâna trecută să avanseze negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, fostă republică sovietică, prin începerea discuțiilor asupra primului dintre cele șase grupuri tematice juridice și de politici publice menite să alinieze legislația și standardele celor două țări la cele ale blocului european.

Declarația publicată de Consiliul European după summit a salutat începerea negocierilor de aderare pentru Ucraina și a precizat că instituția „așteaptă cu interes deschiderea celorlalte grupuri tematice, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

Ungaria a reușit însă să elimine din declarație o referire la accelerarea aderării Ucrainei, a anunțat premierul Péter Magyar pe X.

„Nu a fost simplu”, a scris el.