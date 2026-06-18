"Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova". Mesaj direct al lui Zelenski după ce armata lui a bombardat o rafinărie cheie din Rusia

Președintele ucrainean a declarat joi că Kievul va răspunde tuturor atacurilor rusești. FOTO: Getty Images

Președintele ucrainean a declarat joi că Kievul va răspunde tuturor atacurilor rusești și că bombardamentul de dimineață asupra rafinăriei din Moscova, venită ca răspuns la atacul Rusiei asupra unei catedrale protejate de UNESCO la începutul acestei săptămâni, a fost "pe deplin justificată", scrie Euronews.

"Dacă Putin nu vrea să încheie acest război și dorește să îl continue, noi nu vom sta liniștiți, vom răspunde", a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentând atacul Ucrainei asupra rafinăriei de petrol din Moscova, produs joi dimineață.

"Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova", a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că atacul cu drone asupra rafinăriei din Moscova este răspunsul Kievului la atacul Rusiei asupra sitului Lavra Pechersk din Kiev, unul dintre cele mai importante simboluri istorice și religioase ale Ucrainei.

"Am fost la Lavra Pechersk și am spus că vom pregăti un răspuns și îl veți vedea. Cred că îl vedeți acum", a declarat Zelenski, insistând că Ucraina își dorește doar încheierea războiului declanșat de Rusia. "Nu vrem acest război și nu l-am dorit niciodată. Toată lumea știe acest lucru, iar partenerii noștri îl știu și ei", a explicat el.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că apărarea antiaeriană a Moscovei, considerată cea mai puternică și complexă din Rusia, nu a reușit să intercepteze atacul ucrainean cu drone, pe care l-a numit "pe deplin justificat".

"După cum puteți vedea cu toții, indiferent de cele trei inele de apărare antiaeriană pe care Moscova le are, am spus că îi vom viza", a afirmat el.

Rafinăria de petrol din Moscova este una dintre cele mai mari din Rusia. Aceasta asigură aproximativ 40% din piața de combustibil a Moscovei și cea mai mare parte a benzinei din regiune. Rafinăria furnizează, de asemenea, combustibil pentru aviație celor patru mari aeroporturi ale Moscovei și are o capacitate de procesare de peste 12 milioane de tone de țiței pe an, potrivit Statului Major al Ucrainei.

Zelenski a cerut și creșterea presiunii asupra Rusiei. El a susținut că sancțiunile ar trebui să vizeze sectorul energetic al Rusiei, flota din umbră, veniturile din petrol și gaze, sistemul bancar, producția de arme și industria de apărare, "astfel încât Rusia să înțeleagă că nu are niciun rost să continue războiul".

"Cel mai important este ca poporul rus să înceapă să înțeleagă că doar un singur om, Putin, poartă acest război, în timp ce oamenii plătesc prețul pentru tot", a spus Zelenski.

De aceea, presiunea asupra liderului rus Vladimir Putin trebuie intensificată din partea Ucrainei, a Europei și a Statelor Unite, a mai spus președintele ucrainean. "A venit timpul ca și rușii să se trezească și să pună presiune pe liderul lor", a conchis Zelenski.