Kievul pune la dispoziția aliaților echipamentele militare rusești găsite sau capturate

De la începutul războiului în 2022, militari ucraineni, instituţii ştiinţifice şi centre de cercetare au studiat echipamentul capturat /Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat vineri că va pune la dispoziţia partenerilor săi, printr-o platformă cu acces deschis, tehnologiile militare ale armamentului rusesc găsit sau capturat pentru a facilita cunoaşterea secretelor de război ale Rusiei, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Fiecare unitate de echipament militar rusesc capturată pe câmpul de luptă nu este doar un trofeu. Este o sursă de cunoaştere despre cum funcţionează armamentul inamicului”, a menţionat pe contul său de Telegram ministrul apărării Mihailo Fedorov.

El a subliniat că, de la începutul războiului în 2022, militari ucraineni, instituţii ştiinţifice şi centre de cercetare au studiat echipamentul capturat pentru a analiza componentele, soluţiile tehnologice şi punctele slabe.

Aceasta permite Ucrainei să „dezvolte mai rapid contramăsuri eficiente", a spus Fedorov, care a adăugat că aceste cunoştinţe sunt puse acum la dispoziţia celor care lucrează pentru a întări apărarea ţării invadate prin lansarea platformei "TrophyLab", un spaţiu ce oferă utilizatorilor verificaţi acces la informaţii despre armamentul rus modern.

Companii, centre de cercetare şi guverne "din ţările lumii libere" vor putea studia în detaliu rachetele ruseşti şi alte sisteme de armament, a promis ministrul rus al apărării.

„Acest lucru va ajuta la găsirea mai rapidă a soluţiilor eficiente pentru a contracara inamicul şi va întări eforturile comune în favoarea victoriei Ucrainei", a adăugat el.

Fedorov a mai declarat că ţara sa este convinsă că nu trebuie să rămână restricţionată cunoaşterea tehnologiilor adversarului, ci să servească celor care creează mecanisme de apărare.

Potrivit Kievului, această platformă oferă acces la rezultatele cercetărilor asupra echipamentelor capturate pentru producătorii ucraineni de tehnologii de apărare, unităţi militare, instituţii ştiinţifice şi parteneri internaţionali care ajută Ucraina.

Utilizatorii obţin astfel acces la documentaţie tehnică, rezultate ale cercetărilor şi analize despre armamentul rusesc modern, precum şi la examinări fizice ale probelor capturate, dacă solicită acest lucru.

Ministrul ucrainean al apărării a explicat că sunt prevăzute mai multe formate de lucru, de la studii până la teste ca implică demontarea completă sau distrugerea produsului.

„Aceasta le permite inginerilor să testeze propriile soluţii pe echipamente reale ale inamicului şi să reducă semnificativ ciclul de dezvoltare al tehnologiilor de contramăsură", a susţinut el.

Mihailo Fedorov a menţionat că Rusia foloseşte împotriva Ucrainei întregul său arsenal şi că Kievul demontează aceste arme bucată cu bucată pentru a cunoaşte tehnologia militară rusă.

„Ceea ce trebuia să fie avantajul lor secret se transformă acum în informaţie deschisă pentru cei care apără democraţia", a afirmat Fedorov.