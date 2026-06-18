Ucraina va primi noi avioane F-16. Patru state europene anunță noi livrări de armament în valoare de sute de milioane de euro

Zelenski a declarat că aproximativ 10 țări și-au exprimat sprijinul pentru noile pachete din Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL). FOTO: Getty Images

Belgia, Germania, Suedia și Olanda au anunțat un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, ce va include avioane de vânătoare F-16, potrivit kyivindependent.com.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat jurnaliștilor că consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, inclusiv a sistemelor Patriot și a rachetelor antibalistice, va fi printre prioritățile cheie ale reuniunii, în special în contextul în care Rusia își continuă atacurile la scară largă cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene.

Zelenski a declarat că aproximativ 10 țări și-au exprimat sprijinul pentru noile pachete din Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL).

„Suntem recunoscători tuturor miniștrilor apărării și tuturor țărilor. În primul rând, este vorba despre PURL, apărarea aeriană, Patriot și rachetele antibalistice”, a spus Zelenski.

Belgia a declarat că va livra șapte avioane de vânătoare F-16 Ucrainei până la sfârșitul acestui an. Patru dintre aeronave vor fi folosite pentru piese de schimb, în ​​timp ce trei vor fi operaționale și vor ajuta Ucraina să-și apere cerul împotriva atacurilor rusești, a declarat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, în timp ce vorbea cu jurnaliștii înaintea reuniunii.

Francken a mai spus că va propune transferul tuturor avioanelor F-16 rămase din Belgia către Ucraina în următorii ani, deși ritmul livrărilor depinde de sosirea noilor avioane de vânătoare F-35 către Forțele Aeriene Belgiene.

Germania a anunțat un pachet suplimentar de 400 de milioane de dolari pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că 200 de milioane de dolari vor fi alocați pentru muniție de apărare aeriană și alte 200 de milioane de dolari pentru rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot în cadrul mecanismului Jumpstart, un cadru de achiziții rapide. Berlinul s-a alăturat acum inițiativei PURL pentru a patra oară.

Ministerul Apărării din Suedia a declarat că va oferi încă 108 milioane de dolari pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina prin intermediul inițiativei PURL. Cea mai recentă contribuție a Suediei este a patra în cadrul PURL, aducând sprijinul total prin intermediul mecanismului la 543 de milioane de dolari.

Olanda a anunțat, de asemenea, un pachet suplimentar de ajutor de 500 de milioane de euro (26 de miliarde de dolari) în sprijinul Ucrainei, a relatat Ministerul Apărării din Ucraina. Sprijinul include 250 de milioane de euro (13 miliarde de dolari) pentru consolidarea capacităților Ucrainei în materie de drone și alte 250 de milioane de euro (13 miliarde de dolari) pentru inițiativa PURL, inclusiv rachete destinate contracarării amenințărilor balistice rusești.

În timpul unei vizite în Olanda, ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, și omologul său olandez, Dilan Yesilgoz-Zegerius, au semnat, de asemenea, un acord privind inovarea în domeniul apărării și cooperarea dintre industriile de apărare ale celor două țări.