Zelenski a mulțumit României, la summitul CE: Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă

Zelenski a mulțumit României, la summitul CE: Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit României în discursul susţinut la reuniunea Consiliului European, în timp ce a vorbit despre importanţa relaţiilor de bună vecinătate şi despre disponibilitatea Ucrainei de a coopera strâns, pe baza respectului reciproc, cu toate statele vecine din Uniunea Europeană. ”Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE”, a spus Zelenski, cerând totodată accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la UE.

"Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană.

Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc", a declarat Zelenski, potrivit transcrierii discursului publicate de Preşedinţia de la Kiev.

În acelaşi discurs, liderul ucrainean a susţinut că orice naţiune democratică europeană ar trebui să poată deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi a afirmat că Ucraina depune eforturi intense pentru atingerea acestui obiectiv.

"Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur - subliniez acest lucru - europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei - liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică - se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră.

Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg acest lucru şi care fac paşii necesari pentru a demonstra că Europa îl apreciază şi îl susţine cu adevărat. Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată - ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune - o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a afirmat Zelenski.

El a precizat că Ucraina este dispusă să implementeze reformele necesare, dar a avertizat că absenţa unei decizii clare la nivelul Uniunii Europene în privinţa ţării sale continuă să alimenteze intervenţiile Rusiei.

"Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid - sper acest lucru - Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară", a argumentat el.