Summit tensionat la Bruxelles. Liderii UE s-au certat pe cine ar trebui să negocieze cu Putin. Merz și Macron l-au atacat pe Costa

Consiliul European, la Bruxelles. Foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au pronunțat împotriva demersurilor UE de a deschide canale de comunicare cu Vladimir Putin, plasând liderii celor mai mari două țări ale Europei pe un curs de coliziune cu o mare parte a restului blocului comunitar, scrie Politico.

Într-un summit nocturn neașteptat de tensionat la Bruxelles — primul din 2010 fără fostul premier ungar Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Rusia— președintele francez și cancelarul german au criticat eforturile președintelui Consiliului European, António Costa, care acționează în numele celor 27 de guverne, de a relua contactele cu Kremlinul, potrivit a cinci diplomați și oficiali europeni informați despre discuțiile purtate cu ușile închise. În mod semnificativ, alți lideri i-au dat dreptate lui Costa.

Aceste divergențe scot la iveală tensiunile mocnite din centrul Uniunii Europene privind abordarea față de Rusia și întrebarea cine ar trebui să vorbească în numele Europei.

Lideri din unele dintre cele mai ferme state anti-Rusia, precum și Danemarca și Țările de Jos, s-au aliniat în spatele lui Macron și Merz, unii manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat trei dintre oficiali.

„Uniunea Europeană nu poate prelua rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, pentru POLITICO. „Sugestiile potrivit cărora sunt necesare canale alternative sau negocieri pe căi diplomatice ocolitoare sunt greșite… Istoria oferă un avertisment clar cu privire la încercările de a crea cadre alternative de negociere cu dictatori.”

UE discută de luni de zile ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin și, dacă aceasta va exista, cine ar trebui să o conducă. Urgența a crescut după ce președintele american Donald Trump a încheiat un acord provizoriu de pace cu Iranul și a sugerat, la summitul G7 din Franța de la începutul săptămânii, că atenția sa se îndreaptă din nou către Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficiali de la Moscova în ultimele săptămâni, au declarat cinci oficiali. În condițiile în care încercările conduse de SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei par blocate, capitalele europene sunt împărțite între prioritizarea diplomației și sprijinirea Ucrainei pentru a obține victoria pe câmpul de luptă.

Clarificarea pozițiilor

Discuția de joi seara privind Rusia și Ucraina — desfășurată fără consilieri și chiar fără telefoane mobile, din cauza sensibilității subiectului, și care a durat cu două ore mai mult decât era programat — a evidențiat apariția a două tabere principale.

Poziția lui Macron și Merz este că nu este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin și că, atunci când va veni acel moment, „E3” — Franța, Germania și Regatul Unit — ar trebui să conducă negocierile.

„Cred că președintele francez a pus lucrurile în ordine și a clarificat situația”, a declarat un oficial al guvernului francez, sugerând că Macron și-a expus punctul de vedere în fața lui Costa în timpul summitului.

Alți lideri — „un număr foarte mare”, potrivit unui oficial dintr-un stat membru — au susținut poziția opusă, considerând că acesta este rolul UE și sprijinindu-l pe Costa.

„Prima întrebare este dacă Putin vrea să negocieze. Până atunci… nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat premierul belgian Bart De Wever pentru POLITICO, la ieșirea de la discuții. „Dacă el [Putin] își arată disponibilitatea de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm.”

E3, E5 sau UE?

Summitul de joi seară a evidențiat mai multe linii de fractură. Pe lângă disputa Costa versus E3, Italia și Polonia (care formează un „E5” informal) s-au arătat frustrate că au fost excluse din primele discuții dintre E3 și președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de summit, au declarat doi oficiali. Alți oficiali europeni s-au întrebat de ce Consiliul European ar trebui să vorbească în numele blocului, și nu Comisia Europeană sau Serviciul European de Acțiune Externă.

Mesajul lui Merz către ceilalți lideri a fost că, deși Costa reprezintă UE, acesta nu ar trebui să acționeze ca mediator, potrivit unui diplomat al unei mari țări europene. Deși Merz a vrut să evite un conflict deschis cu Costa în timpul summitului, i-a transmis clar acest lucru „pe alte căi”, a spus diplomatul.

Diplomatul l-a descris pe Costa drept „foarte neprofesionist”, deoarece a ascuns amploarea contactelor sale cu Rusia, care a devenit cunoscută abia după relatările apărute în presă miercuri.

Potrivit unui diplomat european implicat în dosar, unele țări au fost „furioase” din cauza acestor contacte. Mai mulți lideri au aflat despre apeluri doar după apariția informațiilor în presă și s-au arătat revoltați, au declarat alți trei diplomați.

Echipa lui Costa a afirmat că aceste contacte „au avut unicul scop de a stabili un canal de comunicare pentru ca, atunci când va veni momentul, UE să dispună de un canal diplomatic cu Rusia pentru a-și apăra interesele”, adăugând că ele au fost „scurte” și nu au abordat aspecte concrete.

Cabinetul lui Costa a informat Germania, Franța, Regatul Unit și Comisia Europeană înainte de efectuarea apelurilor, a declarat unul dintre diplomați. Totuși, alți trei diplomați au afirmat că Berlinul nu fusese avertizat.

„Pentru ca discuțiile cu Moscova să funcționeze, avem nevoie de un sistem de mandat și de raportare”, a spus un alt diplomat european.

Portughezul Pedro Lourtie, care are reputația de bun negociator la Bruxelles, s-a adresat miercuri ambasadorilor celor 27 de state membre, după ce informațiile despre apeluri, publicate inițial de Bloomberg, au devenit publice. Deși s-a plâns de faptul că acestea au fost scurse în presă, el le-a justificat spunând că au răspuns unei solicitări directe a lui Zelenski ca Europa să se implice în negocierile de pace, potrivit unui alt diplomat familiarizat cu reuniunea.

„Avem nevoie de un format capabil să acționeze”, a declarat un înalt oficial german, adăugând că legitimitatea unui astfel de format ar proveni din „implicarea celorlalți parteneri europeni cât mai strâns și într-un climat de încredere”, precum și din coordonarea strânsă cu Kievul și Washingtonul.

Polonia și Italia au cerut, de asemenea, un rol în negocieri. Merz îi va găzdui miercuri, la Berlin, pe Macron și pe premierii Regatului Unit, Poloniei și Italiei, iar diplomații afirmă că problema dialogului cu Rusia se va afla, cel mai probabil, pe agenda discuțiilor.