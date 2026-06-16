Republica Moldova și Ucraina au început oficial negocierile de aderare la UE. Maia Sandu: „Avem un motiv în plus să fim încrezători”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Hepta

Cele 27 de state membre ale UE au deschis oficial, luni, primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, cel mai mare pas în acest proces de la începerea oficială a acestuia în iunie 2024. Clusterul „Valori fundamentale”, primul deschis și ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces, acoperă statul de drept, sistemul judiciar, drepturile fundamentale și lupta împotriva corupției și acționează ca o axă centrală a întregului proces de aderare, informează EFE, potrivit Agerpres.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor de aderare la UE, relatează Moldpres.

„Astăzi, Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, Valori fundamentale. (...) Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători: aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim”, a spus Maia Sandu.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că decizia de deschidere a negocierilor de aderare „reprezintă un moment istoric și transformă procesul de integrare europeană într-o realitate concretă pentru cetățeni”.

„Acum zece ani, Republica Moldova era considerată un stat capturat. Astăzi, Comisia Europeană recunoaște că suntem una dintre țările candidate care au înregistrat cele mai rapide și mai importante progrese în domeniul reformelor democratice. Ratingul de țară a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, iar instituțiile sunt mai puternice și mai pregătite să își protejeze cetățenii”, a spus și Munteanu, după Conferința Interguvernamentală Moldova - UE desfășurată la Luxemburg.

Marta Kos: Deschiderea negocierilor, o recunoaștere a progreselor realizate de Republica Moldova

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru Clusterul 1, „Valori fundamentale” reprezintă o recunoaștere oficială a progreselor realizate de Republica Moldova în procesul de reformare.

Oficialul european a calificat momentul drept unul important pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că decizia adoptată reflectă eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău în ultimele luni.

„Avem și o listă de recomandări privind reforma justiției și lupta împotriva corupției. Comisia așteaptă acum ca și Consiliul să lucreze pentru deschiderea celorlalte cinci grupuri de capitole”, a precizat oficialul european.

Potrivit acesteia, următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referință interimare, care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere.

Marta Kos a lansat totodată un apel către forțele politice și societatea moldovenească pentru a susține în comun agenda de reforme și a remarcat că Republica Moldova menține un ritm bun al reformelor și beneficiază de un sprijin financiar fără precedent din partea Uniunii Europene.

Amintind de participarea sa recentă la Conferința de investiții UE-Moldova de la Chișinău, Marta Kos a subliniat că Bruxellesul intenționează să investească peste un miliard de euro în economia Republicii Moldova.

„Angajamentul financiar și intenția noastră sunt de a investi mai mult de un miliard de euro în economia moldovenească. Acest lucru face ca integrarea europeană să devină o realitate palpabilă pentru toți moldovenii”, a declarat oficialul european.

Vicepremier ucrainean: Bruxelles-ul și Kievul au trecut Rubiconul

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a descris totodată deschiderea negocierilor drept „cel mai mare pas către aderarea Ucrainei din decembrie 2023”, când Consiliul European a dat undă verde negocierilor, în ciuda faptului că Ungaria a părăsit sala pentru a evita blocarea oficială a deciziei.

„De data aceasta, nimeni nu a trebuit să iasă la o cafea”, a glumit ea la conferința de presă comună cu viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană și euroatlantică, Taras Kaceka.

Bruxelles-ul și Kievul au trecut Rubiconul, a răspuns Kaceka, pentru care „Conferința interguvernamentală, în timpul căreia a avut loc deschiderea, este ca o liturghie”.



„Astăzi s-a produs această minune creștină: clusterul, așa cum sunt cunoscute blocurile tematice care grupează cele 35 de capitole tehnice de adaptare la legislația europeană, este deschis”, a declarat el.

Zelenski: Un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că deschiderea primului cluster de negocieri a transmis un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit, conform comentariilor publicate pe conturile sale și citate de dpa.

În timpul unei escale în capitala Republicii Moldova, Chișinău, în drum spre summitul G7 din Franța, Zelenski a declarat că Ucraina și Republica Moldova au colaborat îndeaproape ani de zile în procesul de integrare în UE și că, în cele din urmă, vor obține împreună statutul de membru.

El a descris accelerarea procesului de aderare drept un răspuns adecvat al Europei la războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an, și a apreciat că reflectă o decizie politică de care Europa avea nevoie.

Zelenski a adăugat că începerea negocierilor arată că eforturile susținute dau roade după ani de pregătiri.

Cu toate acestea, statele membre au transmis Kievului și lista lor de reforme în așteptare: un sistem judiciar independent, achiziții publice transparente și garanții mai puternice împotriva corupției și a crimei organizate, potrivit lui Kos.

Kos anunțase mai devreme în cursul zilei de luni că Bruxelles-ul se așteaptă să deschidă cele cinci clustere rămase în iulie, acoperind subiecte variind de la piața internă și competitivitate până la agenda verde, agricultură și relații externe.

Potrivit EFE, comisarul european a descris ziua drept o „mega-luni pentru procesul de extindere europeană”, făcând aluzie și la închiderea a două capitole pentru Muntenegru.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit deschiderea primului cluster de negocieri un „pas uriaș înainte” și a lăudat Ucraina pentru progresele remarcabile înregistrate în domeniul reformelor.

Un proces de durată

Procesul de negociere a aderării este împărțit în șase grupuri tematice (clustere), care cuprind un total de 33 de capitole. Alte două capitole sunt negociate în afara acestor grupuri.

Țările în curs de aderare trebuie să se alinieze pe deplin la legislația și standardele UE. Aceasta înseamnă că negocierile durează de obicei ani de zile și nu există nicio garanție că acestea vor fi încheiate cu succes. Actualii membri ai UE trebuie să convină în unanimitate asupra deschiderii și închiderii capitolelor de negociere, ceea ce implică riscul apariției unui impas.

De exemplu, UE a lansat negocierile de aderare cu Turcia în 2005, dar acestea sunt acum complet suspendate din cauza îngrijorărilor legate de democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, amintește dpa.

În cazul Ucrainei, se așteaptă ca discuțiile de aderare să dureze cel puțin un deceniu și să fie finalizate abia după încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Corupția și absența statului de drept sunt văzute ca două domenii principale de reformă pentru Ucraina.

În ultimul deceniu, Kievul a înființat mai multe instituții noi menite să combată corupția, dar unele dintre aceste agenții s-au confruntat ele însele cu acuzații și au ajuns să fie anchetate.

Sistemul fiscal al Ucrainei este, de asemenea, considerat o altă provocare majoră.

Uneori, chiar și în timp de pace, veniturile guvernamentale au fost insuficiente pentru a acoperi integral cheltuielile publice, iar Kievul s-a bazat pe ajutorul extern, mai scrie dpa.