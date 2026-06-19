Nicușor Dan a spus că cele trei momente aprinse ale zilei de joi sunt "Elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit vineri, la Bruxelles, despre cele trei decizii ale Justiţiei luate joi: suspendarea sancțiunilor pregătite de PNL pentru parlamentarii care ar susține Guvernul Veștea, decizia definitivă privind conflictul de interese al primarului Timișoarei, Dominic Fritz, și dosarul deschis de DNA pe numele primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Toate acestea au provocat multe reacţii negative în rândurile PNL şi USR dar şi în spaţiul online, unde foşti susţinători ai lui Nicuşor Dan şi-au exprimat teorii legate de implicarea politică în justiţie.

Șeful statului susține că amploarea reacțiilor provocate de aceste cazuri arată că există multă tensiune și neîncredere în societate.

„În primul rând, nu e nicio legătură între ce am promis eu și ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, lăsați-mă să comentez aceste trei acte ale magistraților din ziua de ieri. Primul meu comentariu este că este faptul că niște elemente a căror legătură este absolut întâmplătoare a stârnit așa de multă patimă. Înseamnă că există o uriașă stare de tensiune și de neîncredere în societatea noastră.

Opinia mea este că e așa de multă tensiune în societate, că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva e motiv ca oamenii să se revolte. Și ăsta este lucrul la care față de care trebuie să fim cu toții. Și de asta de câte ori am ieșit în fața dumneavoastră și a oamenilor, am îndemnat la calm.

Da, suntem totuși în, evident, o criză politică. Da, avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc unii cu alții, ceea ce nu este normal în orice configurație guvernamentală. Ne pregătim să avem, însă nu e deloc o criză a statului”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește situația președintelui USR, Dominic Fritz, Nicușor Dan a spus că:

„Și acum să luăm pe rând. Hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, ea era așteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mă înșel.

Al doilea a fost o amânare de pronunțare. Și aici vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziția pe care am avut-o de-a lungul timpului pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenției Naționale de Integritate în statul român? Este rolul Agenției Naționale de Integritate să găsească oameni care se îmbogățesc folosindu-și funcția publică sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diverși funcționari publici le le fac.

Nu vreau să comentez, nu vreau să comentez decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect să o fac. Însă, dacă ne uităm la situația de fapt, vedem că și orice român poate să vadă lucrul ăsta. Haideți să ne uităm la mașinile cu care vin funcționarii publici în jurul primăriilor reședințe de județ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Da. Ăsta este rolul ANI.

Trebuie să ne uităm dacă nu cumva sancțiunile pe care legea integrității, dacă nu cumva aceste sancțiuni sunt disproporționate și nu ar trebui să avem o evaluare a sancțiunilor în funcție de vinovăția efectivă”, a declarat șeful statului.

De asemenea, în cazul primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, șeful statului susține că:

„Ce vreau să remarc... Acesta este un pas înainte față de care, după ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile noi făceam justiția la televizor și ziare înainte ca procurorii să scrie rechizitorii. Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriu, rechizitoriul se duce în instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scrie acolo. Ce pot eu să constat?

Și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori-șefi. Pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică și ăsta este un pas înainte, mai departe, pe faptele de acolo, evident că nu o să mă pronunț”, a răspus Nicușor Dan.

„Decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați. Decizia de la Tribunalul Ilfov a căpătat oameni care se exprimă în spațiul public și care are efecte apocaliptice. E o hotărâre. Din nou, nu mă pronunț pe o hotărâre judecătorească. Dar care este ca efecte insignifiantă, adică în 35 de ani de democrație”, a încheiat Nicușor Dan.

Joi, Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile BPN al PNL privind sancţionarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea.

Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a decis definitiv că primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, s-a aflat în conflict de interese.

Tot în cursul zilei de joi, DNA l-a pus sub acuzare pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL, într-un dosar de luare de mită.