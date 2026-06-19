De ce l-a ales Nicușor Dan pe Adrian Veștea peste capul PNL: "Eu nu fac jocuri de partid". Nu îi cere să își depună mandatul

Nicuşor Dan a cerut Parlamentului să reexamineze modificările din Legea minelor. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat vineri, la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European de ce a optat pentru desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma guvernul după ce propunerea Eugen Tomac a eșuat.

Nicușor Dan a declarat că nu face "jocuri de partid” și că mandatul său vizează menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei prăbușiri economice, precizând totodată că a susținut varianta Veștea pentru că a crezut că are cele mai bune șanse pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Am făcut, și aici am spus de mai multe ori, eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are două componente esențiale: menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei prăbușiri economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe care, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut de la partide, am fost convins că va trece; am avut niște surprize și apoi am ales, fără să intru în joc de partid, varianta pe care am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partide nu a venit cu o variantă de majoritate. Varianta Veștea am considerat-o potrivită pentru a obține o majoritate.”

Nicușor Dan a mai spus că Adrian Veștea are foarte multe calități care îl recomandă: "este cineva care a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. pentru un politician singura evaluare e evaluare pe care ți-o dau oamneii. În nenumărate rânduri de alegeri a câștigat detașat. Este serios și oamneii apreciază ceea ce a făcut".

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție, joi, la Bruxelles, înaintea Consiliului European, în legătură cu încercarea premierului desemnat Adrian Veștea de a obține voturile necesare pentru învestitură de la AUR și alți parlamentari suveraniști. „Trebuie să ne asigurăm că un guvern are majoritate, cu condiția unei direcții pro-occidentale”, a declarat președintele.

Întrebat despre posibilitatea ca învestirea guvernului Veștea să se facă cu voturi de la AUR, președintele a răspuns: „Când l-am desemnat, l-am desemnat să facă o majoritate”.

Președintele Nicușor Dan a participat joi și vineri la reuniunea Consiliului European de vară, de la Bruxelles. Agenda reuniunii a inclus: sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale.

Nicuşor Dan a organizat joi, împreună cu premierul italian, Giorgia Meloni, prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri. Întâlnirea a avut loc înaintea discuţiilor privind cadrul financiar multianual (MFF) 2028-2034, a anunţat şeful statului român pe Facebook.