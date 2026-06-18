Loto 6/49 de joi, 18 iunie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker. FOTO: Hepta

Joi, 18 iunie 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 14 iunie, Loteria Română a acordat 37.415 câștiguri în valoare totală de peste 6,31 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 18 iunie

Loto 6/49: 20, 27, 12, 36, 2, 15

Noroc: 1 9 7 3 0 3 0

Joker: 38, 28, 3, 40, 17 + 11

Noroc Plus: 9 1 4 3 6 2

Loto 5/40: 31, 37, 24, 21, 16, 35

Super Noroc: 2 1 3 3 5 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).