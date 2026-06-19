Nicușor Dan laudă DNA în cazul Ciucu: "Nu mai există scurgeri din dosare. Este un pas înainte”

Nicușor Dan: "Ani de zile noi am făcut justiția la televizor și în ziare". FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, referitor la dosarul DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu, că în ultima perioadă nu au mai existat scurgeri de informații din dosare în spațiul public, precizând că acest lucru este "un pas înainte”. Nicușor Dan a evitat să comenteze pe fond cazul.

"Ceea ce vreau să remarc, și ăsta este un pas înainte, faptul că după ce au fost numiți am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi, în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosar. Ani de zile noi am făcut justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în Instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze. Am avut câteva cazuri interesante de persoane influente în acete două luni cu noi procurori-șefi, pot să constat nu au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică. E un pas înainte. Pe exact faptele de acolo evident că nu o să mă pronunț".

Președintele Nicușor Dan a comentat și decizia Tribunalului Ilfov care a suspendat decizia BPN al PNL privind sancționarea parlamentarilor liberali care îl susțin pe Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că această decizie a fost prezentată ca având „efecte apocaliptice”, însă a subliniat că impactul e „insignifiant”.

"Decizia de la Tribunalul Ilfov, vă rog să mă scuzați, a căpătat la anumiți oameni care se exprimă public efecte apocaliptice. Este o hotărâre, nu mă pronunț asupra ei, dar ca efect este, cum să vă spun, insignifiantă. Ați văzut vreun partid care să se jeneze să dea oameni afară, cu sau fără motiv? Este o voință politică care, poate din păcate, nu a fost niciodată cenzurată de instanțe".