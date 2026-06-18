Surse: Aripa Veștea din PNL l-a dat în judecată pe Bolojan și cere dreptul de a vota liber la învestirea Guvernului

Premierul desemnat al României, Adrian Veștea. Foto: Agerpres

Contestatarii din PNL au atacat la Tribunalul Ilfov deciziile ședinței Biroului Politic Național al partidului din 15 iunie referitoare la mandatarea parlamentarilor de a nu vota pentru învestirea Guvernului Veștea și la impunerea de sancțiuni pentru cei care votează și cei care ar putea fi propuși în acest Cabinet.



Conform unor surse politice, citate de Agerpres, contestatarii au depus la Tribunalul Ilfov o ordonanță președințială prin care solicită instanței, de urgență, suspendarea executării și efectelor acestor decizii ale BPN pe motiv că încalcă interzicerea 'mandatului imperativ' al parlamentarului prevăzut în Constituție, au fost luate de un organ fără competență în acest sens și pedeapsa este automată, fără un proces intern corect.



Aceștia invocă articolul 69 din Constituție, care prevede că un parlamentar votează după propria conștiință, nu la ordinul cuiva din afară, nici al partidului, precum și statutul PNL, care stabilește că excluderea unor membri aleși (cum sunt parlamentarii) nu o poate hotărî singur Biroul Politic Național, ci trebuie propusă de Biroul Executiv și decisă de Consiliul Național.



De asemenea, contestatarii susțin că statutul partidului prevede o procedură înainte de a sancționa un membru: evaluarea gravității faptei, dreptul la apărare, audiere și posibilitatea de a contesta.



În opinia acestora, deciziile BPN îi pun pe parlamentari să încalce Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor și Regulamentul Parlamentului care prevăd că aceștia sunt obligați să fie prezenți la lucrări, fiind în contradicție cu instrucțiunea 'să nu participe la vot'. Votul secret cu bile la învestirea guvernului are doar două variante, 'pentru' sau 'contra', iar varianta 'prezent, nu votez' nu există și ar dezvălui public poziția fiecărui parlamentar, influențând votul celorlalți.



Totodată, excluderea celor care acceptă o funcție de premier sau ministru fără acordul partidului este atacată pe temeiul depășirii competenței organului care a emis-o și constrângerea nelegală a membrilor.



Potrivit portalului instanțelor de judecată, ordonanța președințială a fost înregistrată joi, reclamanți fiind parlamentarii Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.



Luni, Biroul Politic Național al PNL s-a pronunțat împotriva participării partidului la un guvern cu PSD (39 de voturi 'pentru', 10 'împotrivă', patru abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', două abțineri) și pentru a-i solicita acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', trei abțineri). O altă decizie a fost ca parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veștea sau cei care ar putea fi propuși în acest Cabinet să își piardă calitatea de membri ai partidului.