Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă

O menajeră suspectată că a furat 40.000 de lei din casa în care făcea curăţenie, reţinută de poliţişti FOTO: Getty Images

O femeie de 41 de ani, suspectată că a furat 40.000 de lei dintr-o casă în care făcea curăţenie, a fost reţinută miercuri de poliţiştii din municipiul Gherla.

"În fapt, în perioada 2024 - iunie 2026, femeia ar fi sustras în mod repetat sume de bani din locuinţa unui bărbat de 62 de ani, unde desfăşura activităţi de curăţenie de aproximativ nouă ani, cauzând un prejudiciu total estimat la aproximativ 25.000 de lei. De asemenea, din cercetări a reieşit că ar fi fost sustrasă suma de aproximativ 15.000 de lei aparţinând soţiei persoanei vătămate", se arată într-o informare transmisă, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Potrivit sursei citate, femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în interiorul locuinţei, în timp ce ar fi sustras din portofelul bărbatului suma de 2.400 de lei.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, dispunerii măsurilor legale şi recuperării prejudiciului.