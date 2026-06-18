Surse: Dominic Fritz ar fi anchetat de ANI într-un nou dosar, în legătură cu declarațiile despre o casă și un teren în Timișoara

Liderul USR, Dominic Fritz, ar fi anchetat de Agenția Națională de Integritate în legătură cu neconcordanțe din declarația de avere, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Fritz. Foto: Agerpres

Liderul USR, Dominic Fritz, ar fi anchetat de Agenția Națională de Integritate în legătură cu neconcordanțe din declarația de avere, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Această anchetă vine în uma unei investigații Antena 3 CNN.

Ancheta ar avea ca obiect o tranzacție privind o casă și un teren în Timișoara, potrivit dezvăluirilor Antena 3 CNN.

Concret, la începutul lunii septembrie 2021, la un an de când a fost ales primar al Timișoarei, Fritz și soția sa, Yiran Lin, ar fi semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 732 de metri pătrați și o vilă pe strada Eneas din Timișoara.

Yiran Lin ar fi plătit un avans de 79.000 de euro, iar prețul total al tranzacției ar fi fost stabilit la 279.000 euro, diferența urmând să fie plătită la data semnării contractului final. Documentul s-ar fi semnat la sfârșitul lunii septembrie. În contractul de vânzare cumpărare s-ar fi stabilit că "Dominic Fritz Samuel cumpără ca bun propriu terenul intravilan în suprafață de 732 de metri pătrați, asupra căruia se va institui un drept de superficie în favoarea doamnei Lin Yiran pe o perioadă de 99 de ani, cu posibilitate de prelungire. Doamna Lin Yiran cumpără ca bun propriu construcția constând în casă P+1E".

Terenul reprezenta din totalul sumei cea mai mare pondere - 146.400 euro. Conform documentelor notariale, toți banii ar fi fost achitați exclusiv din bani proveniți din conturile soției lui Dominic Fritz. Totuși, fiind cetățean chinez, Lin Yiran nu putea deveni proprietara terenului, dar Domnic Fritz da, așa că soția ar fi primit doar drept de folosință pentru terenul pe care este construită casa.

Însă, în prima declarație de avere după această tranzacție imobiliară, Fritz ar fi mnționat că a devenit proprietarul terenului intravilan, iar la modul de dobândire era trecut contract de donație și contract de vânzare-cumpărare. Adică terenul ar fi fost dobândit prin două metode total diferite din punct de vedere legal. La următoarele rubrici nu apărea nicio precizare despre vreo sumă pe care soția sa i-ar fi donat-o, ci faptul că Lin Yiran ar fi primit o donație de 83.000 de euro de la părinții săi din China.

În condițiile în care Fritz și Lin erau căsătoriți sub regimului matrimonial al separației de bunuri, din punct de vedere legal al averii, erau doi străini și nu existau bunuri comune.

Primarul Timișoarei nu ar fi menționat în declarația de avere cei 149.000 de euro cu care soția i-ar fi cumpărat terenul al cărui proprietar este.

Și în declarația de avere din 2023, Dominic Fritz a susținut aceleași lucruri despre modul de dobândire a terenului, dar nu mai apărea nicio precizare despre vreo altă donație din partea familiei lui Lin.