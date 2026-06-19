Artere închise în București și restricții de trafic pe 20-21 iunie: Calea Victoriei redevine pietonală. Lista de evenimente în Capitală

3 minute de citit Publicat la 17:46 19 Iun 2026 Modificat la 17:46 19 Iun 2026

Calea Victoriei din Capitală pietonală. Sursa foto: Străzi Deschise București via Facebook

Traficul rutier va fi restricţionat, la sfârşitul acestei săptămâni, pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia şi Splaiul Independenţei, atât pentru autovehicule, cât şi pentru biciclete şi trotinete, pentru desfăşurarea proiectului „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană”.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere transmis vineri Agerpres, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 09:00 - 22:00, se vor desfăşura în cadrul proiectului „Străzi deschise” mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.

Pe durata restricţiilor se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu Bd. Dacia, străzile C.A. Rosetti, Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricţionate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto pietonii să fie direcţionaţi către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, sub supravegherea autorităţilor îndreptăţite.

Rutele alternative recomandate sunt: Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei; Piaţa Victoriei - Str. Buzeşti - Str. Berzei.

Totodată, sâmbătă vor avea o adunare publică organizată de Biserica Penticostală Filadelfia şi un eveniment sportiv - „MTB 4 Eşarfe”.

Adunare publică în Piața Victoriei, sâmbătă, 20 iunie 2026

Totodată, sâmbătă vor avea o adunare publică organizată de Biserica Penticostală Filadelfia şi un eveniment sportiv - "MTB 4 Eşarfe".

Biserica Penticostală Filadelfia va organiza, sâmbătă, o adunare publică în Piaţa Victoriei, în intervalul orar 12:00 - 16:00, după următorul program:

între orele 12:00 - 12:30 - adunarea participanţilor lângă sediul Ambasadei Suediei din Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 43;

în intervalul orar 12:30 - 13:15 - deplasare pe benzile I şi II de circulaţie, pe traseul Ambasada Suediei - Şos. Pavel D. Kiseleff - Piaţa Victoriei (alveola centrală);

între orele 13:15 - 15:30 - adunare publică în Piaţa Victoriei (alveola centrală);

în intervalul orar 15:30 - 16:00 - defluirea totală a participanţilor.

Eveniment sportiv în nordul Bucureștiului

Pentru cursa de ciclism "MTB 4 Eşarfe" în Municipiul Bucureşti în intervalul orar 08:00 - 11:00 este prevăzută adunarea participanţilor în parcarea din faţa Clubului de Echitaţie Felix Ţopescu - Academia de Poliţie;

între orele 11:00 - 15:00 - maratonul de ciclism cross country, pe banda I de circulaţie, pe traseul Aleea Privighetorilor - str. Vadul Moldovei - aleile din Pădurea Băneasa;

în intervalul orar 15:00 - 17:00 - premiera şi defluirea participanţilor.

30.000 de membri ai unui cult, la un congres internațional pe Arena Națională, de vineri până duminică

În perioada 19-21 iunie 2026, la București este organizat un congres internațional al martorilor lui Iehova, unde sunt așteptate 3.600 de delegați din 18 țări, circa 30.000 de persoane.

În acest context, pentru a asigura siguranța participanților, Brigada Rutieră a instituit o serie de restricții de circulație în zona Arenei Naționale.

Agenții de poliție au transmis că, dacă situația o impune, vor fi restricții după cum urmează:

Bd. Pierre de Coubertin, segmentul de drum cuprins între str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Arena Națională;

De asemenea, dacă va fi necesar, accesul mijloacelor auto în alveola din fața intrării în Complexul Arena Națională, dinspre Bd. Basarabia, va fi oprit.

Pe perioada restricțiilor, șoferii sunt rugați să circule prudent în zona afectată și să respecte indicațiile agenților de poliție. De asemenea, acestora le este recomandat să mențină o distanță suficient de mare între vehicule, astfel încât să poată frâna în siguranță, dacă este necesar.

În afara programului religios, delegații vor explora Bucureștiul și împrejurimile, astfel: vor fi tururile ghidate în zona Ateneul Român și Palatul CEC, dar și prin fața Palatului Parlamentului sau printre casele tradiționale de la Muzeul Satului și pe străduțele din Centrul Vechi.

De asemenea, delegați străini vor merge la Universitatea Politehnica București unde se organizează un program special pentru ei.

Unii delegați vor vizita Castelul Peleș din Sinaia sau vor urca la Cota 2000 cu telecabina.