Echipa „Velocity”, campioană mondială la robotică, inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

România ocupă din nou locul fruntaș pe hartaperformanței mondiale, de data aceasta prin prismaexcelenței tehnologice. O echipă de liceeni din Brăilaau reușit o performanță de excepție: au câștigatCampionatul Mondial FIRST Tech Challenge 2026, desfășurat la Houston, în Statele Unite ale Americii, după ce au surclasat sute de echipe de elită din întreagalume. Echipa „Velocity” a Colegiului Național„Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, a demonstrat că pasiunea, unită cu rigoarea inginerească, poate depăși orice graniță geografică. Succesul lor la Houston reprezintă rezultatul a sute de ore de muncădedicată, de la proiectare și programare, până la testarea extremă a robotului pe terenul de competiție.

Ediția din acest an a concursului a fost una de un niveltehnic copleșitor, aducând la start 330 de echipe din toate colțurile globului, toate trecute prin selecțiinaționale riguroase. Elevii brăileni, coordonați de profesorul Paul Pruș, au uimit juriul prin soluții tehniceinovatoare și o strategie de joc care a făcut diferența înconfruntările decisive. Această victorie vine săconfirme un sezon de vis pentru tinerii români, care, înluna martie, au cucerit și Campionatul InternaționalFIRST Tech Challenge de la Cesenatico, în Italia. Acolo, brăilenii au ocupat primul loc în meciurile de calificare, dar au fost și recompensați și cu prestigiosul„Design Award”, o distincție care atestă calitateaprocesului de inginerie din spatele proiectului lor.

Ca o recunoaștere a acestui efort și a impactului pe care îl au în promovarea educației de înaltă performanță, membrii echipei au fost incluși în campania națională„100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acestdemers, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentruDezvoltarea României, își propune să identifice și săsusțină acele valori care fac cinste țării prin rezultate îndomenii precum tehnologia, cercetarea, cultura șisportul. Includerea echipei „Velocity” în aceastăcampanie este o validare a faptului că tinerii cu potențial imens au nevoie de modele și de un cadrucare să le potențeze creativitatea.

Drumul lor însă nu se oprește la medalia de aur din Houston. În perioada 26-28 iunie 2026, echipa„Velocity” va reprezenta din nou România la Multinational Tech Invitational (MTI), un evenimentexclusivist supranumit „liga campionilor” a roboticiieducaționale. Aici, doar 44 dintre cele mai bune echipedin lume, invitate pe baza performanțelor de top, se vorlupta pentru supremație. Indiferent de deznodământulnoii provocări, elevii din Brăila au dovedit deja că, atunci când talentul întâlnește perseverența, Româniapoate concura de la egal la egal cu cele mai puternicecentre tehnologice ale lumii, fiind un adevărat exemplupentru generația lor.