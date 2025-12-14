Volkswagen își va închide pentru prima oară în istoria sa de 88 de ani o fabrică din Germania

Volkswagen își închide fabrica din Dresda. Foto: Getty Images

Producătorul german de mașini Volkswagen își va opri producția la fabrica sa din Dresda, începând de marți, marcând primul moment din istoria de 88 de ani a acestuia în care își va încheia producția în Germania, relatează Financial Times.

Închiderea liniei de producție a fabricii vine în contextul în care cel mai mare producător de mașini din Europa se confruntă cu probleme financiare provocate de scăderea vânzărilor din China, reducerea cererii în Europa, dar și de tarifele impuse de guvernul american.

Volkswagen încearcă să găsească o formulă adecvată pentru a-și aloca bugetul de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro pe parcursul următorilor cinci ani. Bugetul, actualizat anual, a fost redus în ultimii ani. Pentru perioada dintre 2023 și 2027, bugetul a fost de 180 de miliarde.

CFO-ul companiei, Arno Antlitz a sugerat, în octombrie, că Volkswagen va avea un flux de numerar pozitiv în 2025, deși prognozele inițiale arătau că el va fi zero. Totuși, analiștii spun că VW va continua să fie supusă presiunilor.

„Există o presiune mare pe cashflow-ul din 2026”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein. El a mai spus și că VW caută modalități de a reduce cheltuielile și de a creștere profiturile.

Volkswagen se confruntă cu mari provocări din cauza creșterii perioadei de viață a motoarelor cu combustie internă, asta însemnând că firma va avea nevoie de noi investiții.

Moritz Kronenberger, manager de investiții, spune că va fi nevoie de eliminarea unor proiecte din planurile de cheltuieli ale VW. Pentru ca producătorul de mașini să-și atingă ținta de investiții, „va fi nevoie de alte idei, iar unele proiecte trebuie eliminate din plan”, spune el.

Dresda a produs mai puțin de 200.000 de mașini de când a început producția în 2002, mai puțin de jumătate din producția netă a fabricii centrale din Wolfsburg.

Măsura de închidere a fabricii reprezintă un mic pas înainte pentru Volkswagen în planurile sale de reducere a capacității de producție din Germania. Schimbările fac parte dintr-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care va duce, de asemenea, la eliminarea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Directorul mărcii VW, Thomas Schäfer, a declarat, luna aceasta, că decizia de a închide producția nu a fost luată „cu ușurință”, dar că, „din perspectivă economică, a fost esențială”.

Uzina fusese concepută să demonstreze măiestria inginerească a Volkswagen și a fost, inițial, destinată asamblării modelului de lux VW Phaeton. După ce Phaeton a fost retras din producție în 2016, fabrica din Dresda a devenit un simbol al eforturilor de electrificare ale Volkswagen, producând cel mai recent modelul electric ID.3, alimentat cu baterii.

Spațiul va fi închiriat Universității Tehnice din Dresda pentru a înființa un campus de cercetare dedicat dezvoltării inteligenței artificiale, roboticii și semiconductorilor.

Volkswagen, împreună cu universitatea, s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în proiect pe parcursul următorilor șapte ani, în timp ce gigantul auto a precizat că va continua să utilizeze facilitățile pentru livrarea mașinilor către clienți și ca atracție turistică.