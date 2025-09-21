Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat că, începând de duminică, recunosc statul Palestina. Reacție furioasă a Israelului

Anunțul celor trei națiuni vin înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care va avea loc săptămâna viitoare la New York, unde chestiunea statalității Palestinei urmează să fie dezbătută. Foto: Getty Images

Marea Britanie, Canada și Australia au anunțat duminică că, începând de astăzi, vor recunoaște statul Palestina. Aceste națiuni sunt primele din G7 care fac acest pas, stârnind furia Israelului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunțat decizia drept „absurdă” și „o recompensă pentru terorism”, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului israelian

Anunțul celor trei națiuni vine înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care va avea loc săptămâna viitoare la New York, unde chestiunea statalității Palestinei urmează să fie dezbătută. Franța este așteptată să anunțe luni recunoașterea statului Palestina.

Canada, Marea Britanie și Australia au anunțat că recunosc Palestina cu o zi înaintea Franței și a altor țări europene, deoarece Anul Nou Evreiesc (Roș Hașana) începe mâine, 22 septembrie, iar oficialii nu au dorit să anunțe o decizie atât de controversată în ziua în care mulți israelieni încep să sărbătorească acest festival sfânt, potrivit BBC.

Mark Carney: „Canada recunoaște statul Palestina”

Canada a devenit prima națiune din G7 care recunoaște un stat palestinian. Prim-ministrul Mark Carney a declarat că, începând de astăzi, „Canada recunoaște statul Palestina”. Într-o declarație publicată pe contul său X, Carney spune:

„Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul în construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel.”

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Într-o declarație publicată pe site-ul Guvernului canadian, premierul scrie că de aproape 80 de ani națiune a susținut „soluția celor două state” pentru conflictul din regiune.

„Această politică prevedea crearea unui Stat palestinian suveran, democratic și viabil, care să-și construiască viitorul alături de Statul Israel, în pace și securitate.

Timp de mai multe decenii, Canada a crezut în acest obiectiv, așteptându-se ca în cele din urmă să se ajungă la o înțelegere negociată. Din păcate, această posibilitate a fost treptat compromisă, până la punctul de a deveni aproape de neconceput, în special din următoarele motive:

amenințarea constantă reprezentată de terorismul Hamas pentru Israel și poporul său, culminând cu un atac terorist atroce la 7 octombrie 2023, precum și respingerea violentă și de lungă durată de către Hamas a dreptului Israelului de a exista și a soluției cu două state;

accelerarea construcției de colonii în Cisiordania și Ierusalimul de Est și, în același timp, creșterea violențelor coloniștilor împotriva palestinienilor;

anumite măsuri, precum proiectul de colonizare E1 și votul Knessetului din acest an pentru anexarea Cisiordaniei;

participarea guvernului israelian la catastrofa umanitară din Gaza, inclusiv prin împiedicarea accesului la hrană și alte articole umanitare esențiale;”, a transmis Guvernul canadian.

Premierul Mark Carney a continuat, acuzând Israelul că face „pași metodici” pentru a împiedica existența statului palestianian, inclusiv prin strămutarea a peste un milion de oameni și provocarea unei „foamete devastatoare, care putea fi evitată.”

„Hamas a terorizat poporul israelian și a asuprit poporul din Gaza, provocând suferințe cumplite. Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii, să se dezarmeze complet și să nu joace niciun rol în viitoarea guvernare a Palestinei. Hamas a jefuit poporul palestinian, l-a lipsit de viață și de libertate și nu poate dicta viitorul acestuia.

Actualul guvern israelian face pași metodici pentru a împiedica înființarea unui stat palestinian. Urmărește neobosit extinderea coloniilor din Cisiordania, lucru ilegal conform dreptului internațional.

Agresiunea sa continuă împotriva Gazei a ucis zeci de mii de civili, a strămutat peste un milion de oameni și a provocat o foamete devastatoare, care putea fi evitată și care constituie o încălcare a dreptului internațional. Actualul guvern israelian afirmă acum cu voce tare că „nu va exista un Stat palestinian”.

În acest context, Canada recunoaște Statul Palestina și oferă să lucreze în parteneriat pentru a duce mai departe promisiunea unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel.

Canada vede acest lucru ca parte a unui efort internațional concertat de a păstra posibilitatea unei soluții cu două state. Canada nu își face iluzii că această recunoaștere este un panaceu.

Totuși, este pe deplin în concordanță cu principiile autodeterminării și ale drepturilor fundamentale ale omului, consacrate în Carta Națiunilor Unite, și cu politicile promovate de Canada de generații întregi”, a precizat Guvernul de la Ottowa.

O acțiune coordonată

La rândul ei, Australia tocmai a anunțat recunoașterea unui stat palestinian, alăturându-se Canadei ca a doua națiune G7 care face acest lucru în mod oficial.

Premierul Anthony Albanase și ministrul de Externe Penny Wong au anunțat, într-un comunicat, că decizia de duminică „alături de Canada și Marea Britanie face parte dintr-un efort internațional coordonat de a da un impuls soluției celor două state”.

Marea Britanie recunoaște, oficial, Palestina

Ulterior, și premierul britanic Sir Keir Starmer a anunțat pe X că Marea Britanie a recunoscut oficial statul Palestina.

„Azi, pentru a reînvia speranța pentru pace pentru palestinieni și israelieni, pentru soluția celor două state, Marea Britanie recunoaște formal statul Palestina”, a scris prim-ministrul Marii Britanii pe X.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

„Am prezentat în iulie termenii în baza cărora am acționa în conformitate cu manifestul nostru pentru a recunoaște statalitatea palestiniană. Acum a sosit acel moment.

Așadar, astăzi, pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, afirm clar, ca prim-ministru al acestei mari țări, că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina.

Am recunoscut statul Israel acum mai bine de 75 de ani, ca patrie a poporului evreu. Astăzi ni se alăturăm celor peste 150 de țări care recunosc de asemenea un stat palestinian.

Le promit popoarelor palestinian și israelian că poate exista un viitor mai bun”, a spus premierul britanic.

Reacție furioasă a Israelului