Franța, Marea Britanie și alte opt state recunosc, luni, Palestina la ONU. Macron avertizează Israelul: "O linie roșie clară"

1 minut de citit Publicat la 21:14 19 Sep 2025 Modificat la 21:14 19 Sep 2025

Emmanuel Macron, președintel Franței. sursa foto: Hepta

Franța, Marea Britanie și alte opt țări vor recunoaște oficial, luni, statul palestinian într-o conferință desfășurată în marja Adunării Generale ONU, relatează vineri France Info, citând informații de la Palatul Elysee.

Anunțul oficial de la ONU va fi făcut într-o conferință organizată în comun de Franța și Arabia Saudită.

Celelalte țări care se raliază demersului sunt Andorra, Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii, Portugalia, Malta și San Marino.

Discursul președintelui francez la eveniment este așteptat luni, în jurul orei locale 15 (ora 22 în România).

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman urmează să se alăture evenimentului prin videoconferință.

"Această recunoaștere (de către Franța a statului palestinian) nu înseamnă sfârșitul eforturilor noastre diplomatice. Nu este o recunoaștere simbolică, ci face parte dintr-o perspectivă mai largă și foarte concretă", a spus, vineri, Pascal Confavreux, purtător de cuvânt al Ministerului francez al Afacerilor Externe.

Macron: Anexarea Cisiordaniei la Israel e o linie roșie clară

Israelul a protestat în mod constant împotriva acestor recunoașteri.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu a transmis că nu va exista niciun stat palestinian și că demersurile de recunoaștere recompensează gruparea teroristă Hamas, care a comis atacul sângeros din 7 octombrie 2023.

Mai mult, oficialii israelieni au amenințat deschis cu anexarea Cisiordaniei, ocupată de Israel din 1967 și administrată în prezent de Autoritatea Palestiniană condusă de Mahmoud Abbas.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a transmis Israelului că "anexarea Cisiordaniei ocupate este o linie roșie clară".