Franța și alte două state recunosc Palestina la ONU. Marea Britanie, Canada și Australia au făcut deja anunțuri similare în weekend

1 minut de citit Publicat la 09:00 22 Sep 2025 Modificat la 09:00 22 Sep 2025

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Mai multe țări, între care Franța, urmează să recunoască oficial statul palestinian, luni, la ONU, într-o conferință ce precede Adunarea Generală a Națiunilor Unite, relatează Agerpres, care citează DPA.

Conferința, care va începe la ora locală 15:00 (ora 22 în România), va fi co-prezidată de șeful statului francez, Emmanuel Macron, şi Mohammed bin Salman, prințul moștenitor din Arabia Saudită.

Belgia şi Noua Zeelandă au anunțat, la rândul lor, că intenționează să recunoască Palestina ca stat, în pofida opoziției ferme exprimate de Israel.

Regatul Unit, Canada şi Australia au făcut deja acest pas duminică, devenind primele țări mari ce recunosc statalitatea palestiniană.

Premierul britanic Keir Starmer şi omologul său canadian Mark Carney urmează să aibă discursuri în timpul conferinței de luni.

Obiectivul țărilor participante este de a asigura existența soluției cu două state la criza din Orientul Mijlociu.

Criticii avertizează însă că presiunile internaționale în creștere asupra Israelului ar putea duce, în cele din urmă, la accentuarea crizei în regiune.

SUA boicotează evenimentul de la ONU

Israelul şi Statele Unite ale Americii boicotează această conferință.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, va participa ca susținător al soluției cu două state, deși în prezent Berlinul nu recunoaște oficial statul palestinian.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, va lua parte prin videoconferință la acest eveniment, după ce SUA i-au respins cererea de viză.

După acest eveniment, care polarizează atenția la nivelul zilei de luni, marți va începe reuniunea anuală a liderilor mondiali.

Este de așteptat ca la Adunarea Generală a ONU să participe aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern.